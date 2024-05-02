В обменниках ожидается существенное изменение курса: что будет с долларом через несколько дней

В банковском секторе ожидают значительного изменения курса наличного доллара – причем как в банках, так и в обменниках. По прогнозу, с 6 по 12 мая стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах 39-41 грн/доллар. Вечером же 2 мая банки выставили курс доллара на среднем уровне 39,41/39,9 грн (покупка/продажа). Обменники – 39,45/39,82 грн.

О курсовых ожиданиях OBOZ.UA рассказал начальник департаменту казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил:

разница курсов покупки составит 20-30 коп. в банках и 30-50 коп. в обменниках;

разница курсов продаж – 10-20 коп. в банках, 30-50 коп. в обменниках.

"На следующей неделе на валютном рынке следует ожидать достаточно спокойную ситуацию, ведь главный фактор потенциальной нервозности уже устранен – США приняли пакет помощи на 61 млрд долларов, из которых более 9 млрд долларов будет направлено на экономическую поддержку Украины. Следовательно, главное опасение в недополучении макрофинансовой помощи в 2024 году фактически устранено", – сообщил банкир.

При этом он подчеркнул: несмотря на то, что после недавнего ситуативного роста курса доллара "за 40 грн" тот снизился, американская валюта все равно стоит дороже 39 грн. "Поэтому стоит говорить о том, что на фоне "контролируемой девальвации", которая в месячном измерении достаточно незначительна, курс доллара уже не опустится ниже (этого значения. – Ред.)", – резюмировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в Украине в период действия военного положения упраздняются праздничные и нерабочие дни – в т.ч., не переносится выходной день на следующий после праздничного, если он приходится на субботу или воскресенье. Таким образом, 1, 6 и 8 мая будут обычными рабочими днями – в т.ч. и для финансовой системы. Таким образом, украинцы смогут пользоваться системой электронных платежей (СЭП) и услугами банков в полном объеме – в частности, обменивать в них валюту.

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