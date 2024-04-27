Новый курс доллара и пересмотр прогноза по ценам: озвучен прогноз для экономики Украины

В Украине инвестиционная группа ICU ухудшила прогноз роста экономики Украины на 2024 год – с 5% до 4,1% из-за российских атак на инфраструктуру, но в то же время улучшила прогноз инфляции с 10,1% до 6,4%. Прогноз курса на конец года ухудшился до 42,3 грн/$ по сравнению с предыдущим прогнозом 40,7 грн/$.

"Экономика продолжает расти в 2024 году приемлемыми темпами, а масштабное разрушение энергетической инфраструктуры только замедлит, но не остановит восстановление. Из-за дополнительных проблем с электроснабжением мы снизили прогноз роста ВВП в этом году до 4,1% с прежнего уровня 5,0%", – аргументирует пересмотр прогноза глава департамента макроэкономических исследований ICU Виталий Ваврищук, передает Интерфакс.

ICU ожидает, что номинальный ВВП Украины в 2024 году составит $190 млрд, что на $9 млрд меньше, чем в декабрьском прогнозе. "Самое большое достижение Украины в экономической сфере за последние кварталы – это запуск черноморского транзитного коридора, который сделал возможным экспорт широкого круга товаров", – подчеркнул аналитик.

Также, по его мнению, положительной и в то же время неожиданной тенденцией в первом квартале текущего года стало резкое замедление годовой инфляции – до 3,2% в годовом исчислении по итогам марта.

ICU улучшила прогноз по золотовалютным резервам Нацбанка с $44,0 млрд до $44,7 млрд. Среди других положительных тенденций Ваврищук отметил умеренную и контролируемую девальвацию гривны, которая, как он считает, является необходимой мерой по сглаживанию дефицита внешней торговли.

"Учитывая четкие сигналы от НБУ о готовности к умеренной контролируемой девальвации и увеличении волатильности курса, мы пересмотрели прогноз курса на конец года до 42,3 грн/$1 по сравнению с предыдущим прогнозом 40,7 грн/$1", – отметил глава департамента макроэкономических исследований ICU.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой рассказал, что в мае в украинских банках и обменниках ожидается существенное изменение курса наличного доллара. Причем в большинстве своем это затронет курс в продаже.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!