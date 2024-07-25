Обменники заметно обновили курс доллара: сколько теперь стоит валюта в Украине

Украинские обменники заметно изменили курс доллара – в первую очередь в продаже. Так, утром 25 июля средняя стоимость наличного доллара в небанковских обменниках составляет 41,11/41,53 грн (покупка/продажа). А этом сразу на 23 коп. дешевле в продаже, чем накануне.

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В покупке курс снизился не так заметно – на 4 коп. Однако он упал на 20 коп. днем ранее, свидетельствуют данные мониторинга профильного портала.

Стоимость наличного доллара в банках тоже снизилась, но не так заметно. Утром 25 июля средний курс американской валюты такой – 41,15/41,65 грн за долл. (покупка/продажа). Это на 5 коп. ниже, чем накануне. А за неделю курс уже упал 15-20 коп., что произошло после существенного роста.

Курс доллара: где покупать и продавать валюту сегодня

Крупные коммерческие банки Украины сегодня, 25 июля, продают доллар по ценам в диапазоне 41,55-41,85 грн. А покупать американскую валюту они готовы по 40,45-41,3 грн.

Банк Курс доллара, покупка/продажа, грн ПриватБанк 40,98/41,58 Ощадбанк 41,3/41,85 ПУМБ 41,3/41,8 Сенс Банк 41,1/41,57 Универсал Банк 40,45/41,55 Райффайзен Банк 41/41,45 Укргазбанк 41,2/41,65 Креди Агриколь 40,9/41,49 Укрэксимбанк 41/41,6

Эти цены могут отличаться от фактического курса в кассах финучреждений. Там ведь могут выставлять дополнительную комиссию.

На черном рынке, то есть в частных объявлениях о купле-продаже валюты, средний курс валют установился на уровне заметно выше банковского в покупке и немного выше в продаже. Так:, американскую валюту "с рук" 25 июля предлагают по цене 41,49/41,6 грн (покупка/продажа).

Есть ли смысл покупать сейчас доллар, чтобы потом продать дороже

Как отмечают банкиры, на фоне крайне важного для украинской экономики достижения принципиального соглашения з кредиторами о реструктуризации госдолга в ближайшее время в Украине не ожидается резких изменений курса доллара – тот будет совпадать с прогнозами, заложенными в госбюджет. Согласно им, на конец года курс может достичь 42,1 грн/доллар.

Соответственно, скупать доллары в надежде быстро заработать, резона нет. Как рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, в ближайшие месяцы именно внутренние экономические факторы будут влиять на курс.

"Валютный рынок лишь косвенно зависит от реструктуризации. Исчезнет один из психологических факторов, который стимулировал спрос, – опасения обвала гривни. Главные экономические факторы формирования курса неизменны – соотношение спроса и предложения, уровень инфляции и т.д. Кроме того, эффективная политика НБУ гарантирует, что ситуация на валютном рынке будет находиться в нормальном рабочем режиме", – констатировал банкир.

По словам же руководителя департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталия Ваврищука, в краткосрочной перспективе в Украине все же не ожидается резкого изменения курса доллара. "Конечно, НБУ не дает никаких ориентиров по поводу динамики и глубины возможной девальвации курса, но на рынке сложилось понимание, что эти движения вряд ли будут резкими. Вряд ли мы будем видеть резкое изменение обменного курса за короткий промежуток времени", – резюмировал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, банки и обменники могут не принимать некоторые купюры иностранных валют, в т.ч., доллары, на законных основаниях. Дело в том, что действующие правила позволяют отказываться от приема испорченных банкнот.

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