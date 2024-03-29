Обменники заметно изменили цены на доллар: какой курс установили 29 марта

Наличный курс доллара в Украине в небанковских обменниках Украины заметно изменился после снижения официального курса. Доллар в покупке подешевел сразу на 30 копеек, в среднем до 38,79 грн, зато в продаже подорожал на 5 копеек, до 39,51 грн. Банки же по-прежнему торгуют американской валютой по средним ценам в 39,05/39,5 грн (покупка/продажа).

Стоимость доллара в продаже, таким образом, оказалась самой высокой для обменников с начала марта. А цена американской валюты в покупке вернулась к значениям прошлой недели, свидетельствуют данные мониторинга.

Несмотря на то, что за сутки курс доллара в банках не изменился, за неделю, с прошлой пятницы, наличный доллар у таких финучреждений подорожал уже на 30 копеек. Об этом свидетельствуют данные профильного портала.

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 марта рассчитал официальную стоимость американской валюты на уровне 39,22 грн. Это:

на копейку ниже, чем накануне, 28 марта;

на 20 копеек дороже, чем было неделю назад;

на 12 копеек ниже исторического рекорда (39,34 грн/долл., был установлен 27 марта 2024 года).

На черном рынке, то есть в частных объявлениях о купле-продаже валюты, курс доллара традиционно держится заметно выше банковского и в покупке, но ниже в продаже. Так, американскую валюту "с рук" 29 марта предлагают по цене 39,35/39,45 грн (покупка/продажа).

В крупнейших коммерческих банках курс доллара в продаже колеблется в диапазоне 39,45-39,6 грн. Покупают доллар по 38,4-39,05 грн.

Банк Курс покупки доллара, грн Курс продажи доллара, грн ПриватБанк 38,85 39,45 ПУМБ 39 39,5 Сенс Банк 39,05 39,5 Укрсиббанк 38,95 39,55 Креди Агриколь Банк 38,9 39,45 Универсал Банк 38,4 39,5 Укрэксимбанк 38,9 39,6

Приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Что будет с долларом до конца недели

Курс наличного доллара в украинских банках и обменниках в конце марта может заметно измениться – снизиться в покупке, но вырасти в продаже. По прогнозу, на текущей неделе (заканчивается 31 марта) стоимость американской валюты будет находиться в рамках 38,5-40 грн. Как рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, ежедневные курсовые изменения прогнозируются на уровне:

до 30 коп. в банках;

до 50 коп. в обменниках.

В целом же, отметил банкир, на наличном рынке пока не предвидится каких-либо потрясений. А потому последняя неделя марта, "несмотря на почти ежедневные курсовые изменения", будет достаточно спокойной и "ожидаемо уравновешенной".

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине банки и обменники не примут банкноты с признаками значительного износа или повреждения (такие как загрязнение половины купюры). Кроме того, проблемы возникнут и в том случае, если банкнота окажется фальшивой.

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