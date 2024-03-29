Обменники заметно изменили цены на доллар: какой курс установили 29 марта
Наличный курс доллара в Украине в небанковских обменниках Украины заметно изменился после снижения официального курса. Доллар в покупке подешевел сразу на 30 копеек, в среднем до 38,79 грн, зато в продаже подорожал на 5 копеек, до 39,51 грн. Банки же по-прежнему торгуют американской валютой по средним ценам в 39,05/39,5 грн (покупка/продажа).
Стоимость доллара в продаже, таким образом, оказалась самой высокой для обменников с начала марта. А цена американской валюты в покупке вернулась к значениям прошлой недели, свидетельствуют данные мониторинга.
Несмотря на то, что за сутки курс доллара в банках не изменился, за неделю, с прошлой пятницы, наличный доллар у таких финучреждений подорожал уже на 30 копеек. Об этом свидетельствуют данные профильного портала.
Национальный банк Украины (НБУ) на 29 марта рассчитал официальную стоимость американской валюты на уровне 39,22 грн. Это:
- на копейку ниже, чем накануне, 28 марта;
- на 20 копеек дороже, чем было неделю назад;
- на 12 копеек ниже исторического рекорда (39,34 грн/долл., был установлен 27 марта 2024 года).
На черном рынке, то есть в частных объявлениях о купле-продаже валюты, курс доллара традиционно держится заметно выше банковского и в покупке, но ниже в продаже. Так, американскую валюту "с рук" 29 марта предлагают по цене 39,35/39,45 грн (покупка/продажа).
В крупнейших коммерческих банках курс доллара в продаже колеблется в диапазоне 39,45-39,6 грн. Покупают доллар по 38,4-39,05 грн.
Приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.
Что будет с долларом до конца недели
Курс наличного доллара в украинских банках и обменниках в конце марта может заметно измениться – снизиться в покупке, но вырасти в продаже. По прогнозу, на текущей неделе (заканчивается 31 марта) стоимость американской валюты будет находиться в рамках 38,5-40 грн. Как рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, ежедневные курсовые изменения прогнозируются на уровне:
- до 30 коп. в банках;
- до 50 коп. в обменниках.
В целом же, отметил банкир, на наличном рынке пока не предвидится каких-либо потрясений. А потому последняя неделя марта, "несмотря на почти ежедневные курсовые изменения", будет достаточно спокойной и "ожидаемо уравновешенной".
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине банки и обменники не примут банкноты с признаками значительного износа или повреждения (такие как загрязнение половины купюры). Кроме того, проблемы возникнут и в том случае, если банкнота окажется фальшивой.
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