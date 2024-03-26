Банки готовятся переписывать курс: украинцам рассказали, что будет с долларом до конца марта

К концу марта курс наличного доллара в украинских банках и обменниках может заметно изменится – снизиться в покупке, но вырасти в продаже. По прогнозу, на текущей неделе (заканчивается 31 марта) стоимость американской валюты будет находится в рамках 38,5-40 грн. Вечером же 26 марта обменники выставили курс на среднем уровне 38,94/39,4 грн (покупка/продажа). Банки – 39,05/39,5 грн.

Об ожиданиях банковского сектора OBOZ.UA рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. По его словам, ежедневные курсовые изменения прогнозируются на уровне:

до 30 коп. в банках;

до 50 коп. в обменниках.

При этом разница между курсами купли и продажи ожидается на уровне от 80 коп. до 1 грн.

В целом же, отметил банкир, на наличном рынке пока не предвидится каких-либо потрясений. А потому последняя неделя марта, "несмотря на почти ежедневные курсовые изменения", будет:

достаточно спокойной;

"ожидаемо уравновешенной".

Что будет с долларом до конца 2024 года

В свою очередь, Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings с главным офисом в Нью-Йорке ожидает, что к концу 2024 года в Украине курс доллара вырастет до 41,02 грн. Однако волноваться не стоит – ведь согласно прогнозу агентства, по базовому сценарию развития дальнейших событий, правительство Украины и НБУ "сохранят свой административный потенциал". Причем даже "перед лицом серьезных военных угроз".

Кроме того, подчеркивается, в среднесрочной перспективе экономика Украины вырастет в среднем примерно на 4-5%. Однако только "при отсутствии значительной эскалации войны".

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Национальный банк Украины обновил исторический рекорд официального курса доллара до 39,34 грн. Новый курс будет действовать как минимум 27 марта. И не исключено, что спровоцирует подорожание наличной валюты как в банках, так и в обменниках.

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