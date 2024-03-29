Какие доллары не примут в банках и обменниках: в НБУ назвали банкноты

В Украине банки и обменники не примут банкноты с признаками значительного износа или повреждения (такие как загрязнение половины купюры). Кроме того, проблемы возникнут и в том случае, если банкнота окажется фальшивой.

Об этом говорится в разъяснении НБУ. Поддельные банкноты должны изыматься у клиента и передаваться НБУ на исследования. Если подлог подтверждается, такие банкноты передаются стражам порядка для расследования. Со всеми настоящими банкнотами кассиры банков и небанковских финучреждений должны осуществлять валютно-обменные операции (кроме значительно изношенных или поврежденных).

Что делать со значительно изношенными/поврежденными банкнотами? Они могут приниматься на инкассо. Это означает, что значительно изношенные или поврежденные банкноты пересылаются за границу иностранному банку-корреспонденту для обмена.

Если, например, банкноты:

порванные/резанные;

обожженные/ветхие/гнилые;

имеют повреждения дизайна/элементов защиты или типографские недостатки;

имеют изменения первоначального цвета бумаги или изображений;

имеют общие загрязнения или занимающие половину банкноты (в том числе видимые в ультрафиолетовых лучах).

Кроме того, на инкассо принимают банкноты, уже ранее изъятые иностранным государством из обращения. В таких серьезных случаях банкноты можно сдать на инкассо, а все остальные, даже смятые, немного загрязненные или потертые, должны приниматься в обмен.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине больше не действуют ограничения на количество приобретаемой иностранной валюты – в частности долларов. Причем покупать необходимую сумму украинцы могут как в банках, так и обменниках. Новые правила НБУ действуют с 1 декабря 2023 года.

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