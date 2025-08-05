Обманули иностранцев на миллионы гривен: как действовал мошеннический колл-центр в Украине

Украинские правоохранители пресекли деятельность мошеннического колл-центра, "сотрудники" которого обманули иностранных граждан минимум на 2,5 млн грн. "Офис" аферистов обнаружили в Ужгороде.

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Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины. Жертвами мошенников становились граждане Чехии, поэтому операция проводилась совместно с правоохранительными органами этой страны.

Детали

В результате расследования выяснилось, что "колл-центр" имел 6 соорганизаторов, но в целом в нем работали 53 человека. Средствами чешских граждан они завладевали с помощью компьютерной техники, специализированного программного обеспечения и телекоммуникационного оборудования. Схема работала следующим образом:

потерпевших убеждали вкладывать средства в несуществующие криптопроекты;

подозреваемые представлялись экспертами в осуществлении инвестиций или сотрудниками банка, чтобы войти в доверие ;

; в дальнейшем они обманом получали доступ к персональным данным жертв и их личным кабинетам в банковских учреждениях;

деньги иностранцев дистанционно выводили на подконтрольные счета с использованием соответствующего программного обеспечения.

Общую сумму ущерба оценили в более чем 2,5 млн грн. Также во время обысков было изъято и наложен арест на $7700 наличности и более 350 единиц оборудования, которое использовалось в преступной схеме, в частности:

65 компьютеров и серверов;

видеокамеры и регистраторы;

более 130 SIM-карт, в том числе международных операторов;

транспортное средство участников группы.

Сейчас организаторам сделки объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 190 УК Украины(мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой). Правоохранители решают вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Борьба с колл-центрами в Украине продолжается

Это уже далеко не первая разоблаченная в Украине транснациональная сеть мошеннических колл-центров. Ранее была выявлена другая группа аферистов, которые выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов и банковских учреждений Чехии.

Организатором схемы оказался гражданин Украины, который привлек к незаконной деятельности как украинцев, так и граждан Чехии. Они звонили и писали потерпевшим сообщения об угрозах их банковским счетам и необходимости срочно перевести средства "на безопасный счет".

Под предлогом "защиты денег" жертвы сами переводили средства на счета, контролируемые мошенниками. Таким образом злоумышленникам удалось незаконно завладеть суммой, эквивалентной почти 10 миллионам гривен.

Также OBOZ.UA сообщал о другой преступной группировке, которая обманывала иностранцев через сеть мошеннических колл-центров. Ее обнаружили в центре столицы, а среди жертв аферистов были граждане Турции и Азербайджана.

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