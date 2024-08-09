Обложку комикса продадут за рекордную сумму: сколько стоит и в чем особенность

На аукционе продадут оригинальную обложку комикса Marvel, в котором впервые появился ставший позже культовым персонажем Дэдпул. Стоимость нарисованной карандашом картины может установить новый рекорд.

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Как сообщили в аукционном доме Heritage Auctions, нынешний владелец обложки запросил за нее минимальную стоимость в $7,5 млн. Если ее все же купят за эту сумму, она станет самым дорогим, связанным с комиксами произведением искусства, из когда-либо проданных.

Комикс New Mutants #98 с исторической обложкой был опубликован в феврале 1991 года. Автором картины стал 23-летний писатель и художник Роб Лифельд. Любопытно, что обложка принадлежит не ему – автор продал ее коллекционеру 25 лет назад.

Также примечательно, что в 1991 году, когда New Mutants #98 только вышли, комикс стоил $1. Теперь оригинальные издания стали одними из самых востребованных среди коллекционеров – на eBay они продаются по $350-55 тыс.

Организаторы торгов надеются, что интерес к лоту будет подпитан кассовым успехом фильма "Дэдпул и Росомаха", который сняла студия Marvel Studios. Это одна из немногих лент супергеройской тематики с рейтингом R (только для взрослых). При совокупной стоимости в $211,4 млн ее за три недели с момента премьеры она собрала почти $900 млн.

Также OBOZ.UA сообщал, что на аукционе в Великобритании была продана редкая 90-летняя монета номиналом 1 пенни. В результате торгов стоимость монеты выросла в 14 млн раз больше номинала.

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