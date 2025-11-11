Для сокращения дефицита платежного баланса, обусловленного оборонными закупками, Нацбанк предлагает внедрить налогообложение некритического импорта – не столько ради бюджетных поступлений, сколько для стимулирования необязательных валютных расходов.

В частности, снова говорится об электромобилях, а также речь идет уже и об импорте предметов роскоши, не брезгует регулятор и мелочами, предлагая облагать посылки из-за рубежа в Украину, если они стоят менее 150 евро.

В то же время для самой банковской системы Кабмин предлагает повысить ставку налога на прибыль с 25 до 50 процентов и такое увеличение вдвое заложить в бюджет на будущий год.

Если исходить из той же нацбанковской логики "более облагаемое соответственно уменьшится", следует ожидать существенного уменьшения банковских прибылей.

Ведь лучше "полезные затраты", чем прибыль, от которой остается лишь половина! Уверен, что с "полезными расходами" у украинских банков проблем не будет: там специалистов по этому вопросу врасплох не застать.

Но будет ли аналогичная логика работать и в ситуации противоположной?

Рада одобрила (пока приняв за основу) законопроекты, согласно которым для стимулирования капитальных инвестиций в новые – или уже существующие! – предприятия их можно будет вернуть через снижение налогов – на прибыль, НДС с импорта, импортных пошлин, налогов на имущество и земельного.

При этом с капинвестиций от 100 тысяч евро до 1 млн, от 1 до 20 млн и от 20 до 50 млн соответственно будет возвращаться за счет налогов 70, 50 и 30 процентов.

Кое-кто уже скулит: вот, мол, снова льготы олигархам! Не надо скавчать: государство обещает поделиться тем, чего сейчас нет и, если не простимулировать, то и не будет! Ни инвестиций в миллионах евро (от своих или иностранцев) – с последующим экономическим ростом, включая занятость, – ни налогов!

А вот то, что у нас наконец начали воспринимать не только логику "обложить, чтобы этого не было", но и "предоставить льготы, чтобы это было", – весьма позитивно.