Обломки стекла и пестициды. В популярном продукте находят опасные вещества: где продают фальсификат

В Европейском Союзе в первом квартале 2024 года было зафиксировано 50 случаев мошенничества или неправильной маркировки оливкового масла. Это рекордный показатель.

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Об этом сообщает The Guardian. Отмечается: речь идет только о тех случаях, которые были выявлены и о которых государства-члены сообщили в Генеральный директорат ЕС по здравоохранению. Т. е. "истинный масштаб мошенничества, вероятно, гораздо выше".

"В отчетах об инцидентах фигурировали масла, загрязненные неразрешенными веществами. Такими, как пестициды, минеральные масла, а в одном случае были обнаружены осколки стекла", – говорится в сообщении.

Кроме того, было выявлено множество случаев фальсификации оливкового масла extra virgin (высшего качества). В частности, путем смешивания его с менее качественным или дешевым маслом.

Впрочем, по словам представителя Европейской комиссии, большее количество подобных сообщений "не указывает на повышенный риск для потребителей". Дескать, напротив, ежегодное увеличение количества таких уведомлений говорит "об улучшении обмена информацией между компетентными органами стран-членов и их бдительности в отношении мошенничества в агропродовольственной цепочке".

В свою очередь специалист в области безопасности пищевых продуктов, профессор Университета королевы Белфаста Крис Эллиотт отметил: хотя последствия употребления зараженного оливкового масла и могут быть серьезными, "оно вряд ли появится на полках крупных супермаркетов". Ведь продажа фальсификата возможна только "в местах, где нет никакого контроля или наблюдения".

Почему масло начали подделывать

Одной из причин, по которой злоумышленники начали массово подделывать оливковое масло, отметил Эллиотт, является инфляция. Так, в ноябре 2023 года 100 кг оливкового масла extra virgin из испанского города Хаэн стоили 787 евро, тогда как пятью годами ранее – 262,5 евро, "что делает оливковое масло более привлекательным рынком для мошенников".

"Колебания цен на какой-либо товар всегда является признаком роста мошенничества, поскольку этот процесс дает людям возможность обманывать", – констатировал Эллиотт.

Отмечается, однако, что в последние годы из-за жары уровень производства оливкового масла упал. Так, по данным Международного совета по оливкам, в 2023-2024 годах ожидается падение мирового производства до 2,4 млн тонн, что:

на 27 % меньше, чем в 2018-2019 годах;

ниже прогнозируемого уровня потребления в 2,6 млн тонн.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине тем временем, подделывают топливо – бензин и дизель. В частности, правоохранители уже разоблачили незаконную продажу топлива в Киевской области.

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