Обещал устроить на работу к генпрокурору за $25 тыс.: в Украине задержали мошенника-рецидивиста

Украинские правоохранители разоблачили в Днепре 62-летнего мошенника, который обещал девушке содействовать в трудоустройстве на должность заместителя руководителя одного из департаментов Офиса генерального прокурора за деньги. Для него это стало уже вторым производством такого характера – ранее он обещал помочь трудоустроиться в оборонную компанию.

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Как сообщили в Офисе генерального прокурора, подозреваемый убеждал, что может решить вопрос о трудоустройстве как в ОГП, так и в структурные подразделения областных прокуратур. При этом он хвастался связями с "первыми лицами Офиса генерального прокурора".

Свои "услуги" он оценил в 25 тыс. евро, из которых 15 тыс. надо было заплатить сразу, а 10 тыс. – после назначения на должность. При этом средства надо было перевести не лично в руки, а перечислить на криптокошелек.

После передачи части суммы мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему готовится сообщение о подозрении в законченном покушении на мошенничество и в законченном покушении на подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение (ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369 УК Украины).

Интересно, что это уже второе уголовное производство такого характера, в котором фигурирует задержанный. Его также обвиняют в помощи "трудоустройства" в оборонную компанию за деньги – это дело рассматривает Подольский районный суд города Киева.

Ранее OBOZ.UA сообщал о мошеннических схемах с "трудоустройством" украинцев. Гражданам предлагают высокооплачиваемую работу (до 2200 грн в день), которая требует всего до 10 минут времени, но, конечно, таких денег они от аферистов не получат. Мошенники предлагают ставить лайки на предложенные отели и даже платят символическую сумму в 50-100 грн за выполненные задания, чтобы вызвать доверие у жертвы. Но после одной или нескольких мелких выплат аферисты предлагают "серьезное задание", например, забронировать номер в отеле на определенном сайте за свой счет, обещая возврат потраченного с бонусом. Но, конечно, никаких средств пострадавшие не получают.

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