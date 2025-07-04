У украинцев воруют деньги, предлагая работу от 2200 грн в день: как работает мошенническая схема

Кибермошенники продолжают атаковать украинцев, не оставляя надежд украсть их деньги. Гражданам предлагают высокооплачиваемую работу (до 2200 грн в день), которая требует всего до 10 минут времени, но, конечно, таких денег они от аферистов не получат.

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Об этом OBOZ.UA сообщила одна из читательниц. Женщина получила в мессенджере сообщение от неизвестного контакта с заманчивым предложением – получать деньги за просмотры и "лайки" отелям.

"Привет! Я представитель отдела кадров компании Opatima.com.ua. Если вы не против, я бы хотела пригласить ставить лайки на наши отели, и мы будем платить вам за это ежедневно. Это займет всего 7-10 минут в день. Мы платим от 220 до 2200 гривен в день. Если вы хотите попробовать и узнать больше, пишите "Ок", – говорится в тексте на картинке, который получила читательница.

Стоит отметить, что, кроме невероятно высокой (естественно, в украинских реалиях) оплаты за такую неквалифицированную работу, на мысли о мошенничестве должна натолкнуть и опечатка в одном из важнейших реквизитов "компании" – адресе ее сайта. Вверху изображения указано "Optima.com.ua", а внизу – "Opatima.com.ua". Конечно, не факт, что хотя бы один из этих сайтов действителен – переходить ни по одному из них не следует.

В целом качество написанного текста наталкивает на мысли, что оригинальный текст был написан на иностранном языке и переведен в онлайн-переводчике.

Как работает такая схема?

В общем такая схема обмана не нова и многие уже могли с ней сталкиваться. Она заключается в том, что мошенники действительно оплачивают первое задание – например, за "лайки" трем отелям жертва может получить символическую сумму в 50-100 грн, чтобы создать у нее впечатление, что она может доверять заказчику.

После одной или нескольких мелких выплат аферисты предлагают "серьезное задание", например, забронировать номер в гостинице на определенном сайте за свой счет. Обещают возврат потраченного с бонусом, и на этом этапе действительно возвращают деньги, но это – ловушка.

Следующий шаг – сообщение о "сбое системы", который якобы требует еще одного платежа или как "подтверждение вашей идентичности", или как "гарантию". В результате жертвы переводят значительно больше средств, чем получили, после чего мошенники исчезают со всеми контактами.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, мошенники создают в мессенджере Telegram фейковые аккаунты от имени мобильного оператора Vodafone. С них они присылают украинцам сообщения о якобы окончании действия их мобильного номера и просят заменить SIM-карту. В операторе призывают не верить таким сообщениям и не выполнять действий, прописанных в них.

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