РФ устроила массированную атаку на ТЭС и подстанции в Украине: где действуют графики отключений света

Россия к утру 11 апреля нанесла удары ракетами и дронами по ТЭС и подстанциям в Харьковской, Запорожской, Одесской, Львовской, Киевской областях. Сильнее всего вновь пострадала Харьковщина – там с 6:31 утра графики аварийных отключений света.

В других регионах ограничения пока не применяли. Об этом сообщили энергетики и президент Украины Владимир Зеленский. "Российские террористы снова целили именно по объектам критической инфраструктуры. Был очередной подлый ракетный удар по Харькову и Харьковской области. Мишенью стали также объекты в других областях: в Киевской, Запорожской, Одесской и Львовской", – отметил Зеленский и обратился к партнерам с просьбой усилить противовоздушную оборону Украины.

В "Укрэнерго" констатировали, что россияне 11 апреля нанесли новый массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры. "Вражескими ракетами и дронами были повреждены подстанции "Укрэнерго" и объекты генерации в Одесской, Харьковской, Запорожской, Львовской и Киевской областях", – отметили в компании.

Энергетики уточняют, что Россия, среди прочего атаковала две теплоэлектростанции (ТЭС). Об этом сообщили в энергокомпании ДТЭК. "Серьезно повреждено оборудование предприятий. После окончания атаки энергетики оперативно начали ликвидацию последствий и возобновление работы оборудования... С начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны почти 170 раз", – говорится в сообщении.

После российского удара о предоставлении Украине систем ПВО попросил и премьер-министр Денис Шмыгаль. "Россияне целили по энергетическим объектам, в частности, теплоэлектростанциям. Все службы уже занимаются ликвидацией последствий обстрелов. Обращаемся к партнерам – Украине необходимо ПВО, чтобы защитить критическую инфраструктуру и обезопасить людей", – заявил глава правительства.

Харьковская область: аварийные отключения

Графики аварийных отключений света, которые ввели на Харьковщине, по сути не являются именно "графиками". Предсказать такие отключения невозможно, т.к. они применяются из-за аварий в электросетях.

Тем не менее, также в Харькове и области также обновили графики почасовых отключений электроэнергии. Новое расписание действует с 10 по 14 апреля. Соответствующий документ опубликовали в обладминистрации. В нем указаны названия населенных пунктов, улиц, очереди и период, в который света точно не будет. Предполагается, что свет потребителям должны отключать на 7 часов в сутки.

Впрочем, это не означает, что в другое время электричество точно не отключат, объясняли в "Харьковоблэнерго". Энергетики отметили, что электросеть Харьковской области работает в экстремальных условиях, придерживаться графиков плановых отключений зачастую просто невозможно. Харьковчане еще до атаки 11 апреля рассказывали в соцсетях, что на самом деле свет им отключают на 11-16 часов каждый день.

Киевщина: поврежден объект критической инфраструктуры

Как заявили в Киевской ОВА, в Киевской области был объект критической инфраструктуры. Однако графики отключения света не применяются.

"Тревога продолжалась более 5 часов. К сожалению, во время воздушной тревоги в Киевской области атакован объект критической инфраструктуры. Пока информация о пострадавших и погибших не поступала. Все оперативные службы на месте, продолжается тушение пожара на объекте", – отмечал начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.

Как сообщал OBOZ.UA, пока что в Украине не планируют повышать тариф на электроэнергию с текущих 2,64 грн за 1 кВт*ч без учета объема потребления. Однако исключать этого нельзя – прежде всего из-за необходимости проведения ремонтов энергообъектов, поврежденных россиянами.

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