Нужно 10 лет откладывать всю зарплату, чтобы купить квартиру: насколько популярна ипотека в Украине

В Украине стоимость квартир на растет медленнее, чем расходы на строительство жилья. В то же время, большинство украинцев все равно не могут себе позволить приобретение недвижимости, так как для этого нужно отложить всю сумму средней зарплаты на 10 лет. Одним из вариантов покупки жилья является ипотека, однако ее доля в общем количестве сделок не превышает 5,4%.

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Такие данные обнародовали аналитики Центра экономических исследований и прогнозирования "Финансовый пульс". Как отметила руководительница центра Диляра Мустафаева, согласно данным Госслужбы статистики, за более чем 6 лет стоимость строительства жилья выросла в среднем на 200%. При этом индекс цен продажи жилья на первичном рынке за этот период равнялся 197%, а на вторичном – 160%.

"Цена продаж квартир растет медленнее, чем себестоимость строительства. Но покупка квартиры по-прежнему требует от граждан значительных ресурсов, совокупно равных сумме средней зарплаты за 10 лет. Поэтому ипотечное кредитование становится наиболее актуальным для граждан, не имеющих достаточных средств на приобретение жилья за полную стоимость", – отмечает Мустафаева.

Доля ипотеки на рынке недвижимости растет и уже превысила довоенные показатели, отметила аналитик. Впрочем, процент все равно остается не слишком высоким. Так, соотношение количества новых ипотечных кредитов к количеству договоров купли-продажи жилья достигло в 2024 году 3,3-5,4%, тогда как в 2021-м было 3-3,9%.

По мнению Мустафаевой, одним из движителей рынка ипотечного кредитования остается госпрограмма єОселя. В течение января-октября 2024 года (это последние данные НБУ) объем кредитов, выданных по єОселі, составил 97,02% от общего объема ипотечных кредитов. По данным "Укрфінжитла", наибольшая доля приобретенного жилья по єОселі пришлась на вторичный рынок (67%), доля готового жилья от застройщика составила 24%, а жилья на стадии строительства – 9%.

По подсчетам правительства, с момента старта єОселі кредиты по ней получили 14 997 семей на сумму свыше 24,3 млрд грн. Участие в этой программе могут принять граждане Украины в возрасте от 18 лет (на момент оформления) до 70 лет (на дату погашения), которые не имеют собственного жилья вовсе или оно меньше 52,5 м² + 21 м² на каждого следующего члена семьи, или расположено в районе боевых действий или на временно оккупированной территории. В первую очередь программа рассчитана на следующие категории населения:

военнослужащие по контракту: защитники Украины, силовики и члены их семей;

медицинские работники: специалисты и профессионалы здравоохранительных учреждений государственной и коммунальной формы собственности;

педагогические работники учебных заведений государственной и коммунальной формы собственности;

научные и научно-педагогические работники учебных заведений и научных учреждений государственной или коммунальной формы собственности.

Как сообщал OBOZ.UA, чаще всего украинцы покупают небольшие старые квартиры – старше 35 лет и средней площадью 48 кв. м. Более новые квартиры – "возрастом" до 15 лет – занимают лишь четверть сделок. В то же время, реальные цены продаж недвижимости оказываются на 25% ниже средних объявлений. Т.е., в процессе покупки жилья покупателям нередко удается "сбить" на него цену.

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