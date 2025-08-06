Новый закон позволит 'Киевстар' ускорить развитие сети в Украине

Президент Украины подписал закон №4321, который значительно сокращает срок получения разрешений для строительства телекоммуникационной инфраструктуры. Это решение позволит компании "Киевстар" быстрее разворачивать мобильную сеть по всей Украине.

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Ранее процедура получения разрешений занимала много времени, что тормозило развитие критически важной инфраструктуры, особенно в условиях войны. Новый закон позволит вдвое сократить сроки получения разрешений, что существенно ускорит запуск новых базовых станций.

"Этот закон касается прежде всего интересов людей, пользователей услуг, а не только отрасли, и является решающим для ускорения цифровой трансформации Украины. Мы благодарны Министерству цифровой трансформации, Верховной Раде Украины и, в частности, Комитету по аграрной и земельной политике, за последовательную поддержку и лидерство в разработке этих важных законодательных изменений для всей отрасли электронных коммуникаций", – комментирует Александр Комаров, СЕО Киевстар.

За время полномасштабной войны Киевстар построил более 10 тыс. новых базовых станций на более 3 тыс. площадок, и расширил покрытие 4G на более чем 6 тыс. км автодорог. Принятие этого закона открывает для компании еще больше возможностей для создания безопасной, цифровой и современной Украины, что ускорит экономический рост и сделает услуги оператора доступными везде, где они необходимы

Что это означает для абонентов "Киевстар":

Десятки тысяч пользователей смогут получить улучшенное покрытие вдоль ключевых автодорог, где уровень покрытия значительно возрастет в течение следующих лет

Компания сможет обеспечить покрытие многих сел и поселков, в которых сегодня мобильная связь практически отсутствует

Сотни тысяч украинцев в сельской местности смогут впервые получить доступ к базовым цифровым услугам

Напомним, что только за первое полугодие 2025 года было построено 2775 новых базовых станций, а 4G-покрытие расширено еще на более 370 населенных пунктов. С февраля 2022 года до сегодня LTE-сеть охватила более 4800 новых населенных пунктов. Сегодня 96% населения на территории, подконтрольной Украине, имеют доступ к 4G от "Киевстар". Кроме этого продолжается системное развитие сети вдоль автодорог. Сейчас около 13 тысяч километров дорог международного и национального значения охвачены 4G-связью.