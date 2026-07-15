Новый поезд в Украине отменили ещё до запуска: почему отказались от запланированного маршрута

В Украине отменили новый поезд "Харьков – Кременчуг" ещё до полноценного запуска, поскольку тестовый рейс был заполнен лишь на 3 % из Харькова и на 6 % из Кременчуга. Десять вагонов решили перенаправить на более востребованные маршруты "Киев – Львов" и "Киев – Одесса", где пассажирам не хватает мест.

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Об этом сообщила "Укрзалізниця" в ответ на информационный запрос "Суспільного". Новое летнее расписание движения поездов вступило в силу с 28 июня. Уже на следующий день, 29 июня, планировалось запустить новый дневной рейс № 229/230 между Харьковом и Кременчугом.

Фактически пассажиры должны были получить дополнительное прямое железнодорожное сообщение между двумя городами. Однако перед полноценным запуском маршрута в "Укрзалізниці" решили проверить, насколько новое направление будет востребовано среди пассажиров.

Для этого перевозчик назначил дополнительный поезд № 245/246, который курсировал по аналогичному маршруту Харьков — Кременчуг. Именно результаты тестового рейса в конечном итоге повлияли на дальнейшую судьбу нового поезда.

Вагоны ехали почти пустыми

Анализ пассажиропотока показал крайне низкий интерес к прямому маршруту. По данным "Укрзалізниці", в направлении из Харькова было занято лишь 3% от общего количества предложенных пассажирам мест. Из Кременчуга показатель оказался несколько выше, однако также оставался минимальным – всего 6%.

Таким образом, более 90% доступных мест в тестовом поезде фактически остались невостребованными. Именно после получения таких показателей в компании решили пересмотреть целесообразность запуска нового постоянного рейса.

В компании пояснили, что для обслуживания поезда № 229/230 планировалось использовать десять пассажирских вагонов различных категорий. В то же время железная дорога в настоящее время испытывает критический дефицит подвижного состава. В таких условиях направлять сразу десять вагонов на маршрут с такой загруженностью сочли экономически необоснованным.

"В условиях критической нехватки подвижного состава и при столь низком показателе загруженности курсирование отдельного пассажирского поезда из 10 вагонов различных категорий является экономически необоснованным", — пояснили в ведомстве. Поэтому поезд отменили фактически ещё до его полноценного запуска.

Что будет с вагонами

Подвижной состав, который планировалось использовать для нового маршрута, не оставили в резерве. В "Укрзалізниці" решили перенаправить вагоны на маршруты, где пассажиры регулярно сталкиваются с дефицитом билетов.

В частности, дополнительный подвижной состав направили на маршруты "Киев – Львов" и "Киев – Одесса". Эти направления имеют значительно более высокий пассажиропоток, а в периоды пикового спроса приобрести билеты на популярные даты бывает сложно.

Несмотря на отмену нового поезда №229/230, прямое железнодорожное сообщение между Харьковом и Кременчугом сохраняется. В настоящее время пассажиры могут воспользоваться ежедневными поездами №7/8 "Харьков – Одесса" и №297/298 "Харьков – Одесса", маршруты которых позволяют добраться из Харькова в Кременчуг и обратно.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцам, планирующим посетить Международный литературный фестиваль "Фронтера" в Луцке, будет проще добраться до мероприятия. Это станет возможным благодаря дополнительному скоростному поезду интерсити №755/756 Киев – Луцк.

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