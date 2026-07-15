В Украине запустят особенный поезд с подарками для пассажиров: какая цена билетов

Украинцам, планирующим посетить Международный литературный фестиваль "Фронтера" в Луцке, будет проще попасть на ивент. Это станет возможным благодаря дополнительному скоростному поезду "Интерсити" №755/756 Киев – Луцк.

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Об этом сообщили в "Укрзалізниці", которая выступит логистическим партнером фестиваля. Специальный рейс получил название Frontera Express – его пассажиров не просто доставят к месту проведения мероприятия, но и предложат уникальную культурную программу непосредственно во время поездки.

Чем особенный поезд

Поэзия вживую

Во время движения поезда на борту будут устраивать поэтические паузы, где будут читать вслух стихи в режиме реального времени.

Книжные подарки

Пассажиров субботнего рейса из Киева в Луцк ждет приятный сюрприз: на случайных сиденьях в каждом вагоне будут спрятаны подарки от "Фронтеры", издательства "Лаборатория" и "Укрзалізниці".

Расписание движения и остановки

Рейс №755 Киев – Луцк (суббота, 25 июля)

Отправление из Киева – в 07:00 .

. Остановка в Ровно – 11:15–11:17 .

. Прибытие в Луцк – в 12:44 (то есть время в пути составляет менее 6 часов).

Пассажиры могут выбрать между вагонами 1 и 2 класса. Цена билетов будет соответствующей:

1-й класс – от 1062,20 грн;

2-й класс – от 372,42 грн.

Рейс №756 Луцк – Киев (воскресенье, 26 июля)

Отправление из Луцка – в 15:49 ;

; Остановка в Ровно – 17:00–17:02 ;

; Прибытие в Киев – в 21:15.

Пассажирам также доступны вагоны 1 и 2 класса. Стоимость билетов:

1 класс – от 1264,64 грн;

2 класс – от 444,07 грн.

Отмечается, что ранее на популярном маршруте Киев – Луцк ежедневно курсировал двухэтажный электропоезд Skoda. В настоящее время этот поезд находится на плановом техническом обслуживании и вернется на рельсы в конце года. Чтобы обеспечить перевозку пассажиров в пиковые дни литературного фестиваля, "Укрзалізниця" задействовала скоростной поезд Hyundai.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в летний сезон украинцам сложнее всего приобрести билеты на поезда "Киев – Одесса", "Днепр – Львов" и "Киев – Перемышль", где на одно место претендуют около пяти желающих, а также на маршрут "Киев – Львов", где спрос в четыре раза превышает количество мест. Чтобы увеличить шансы на поездку, в "Укрзалізнице" советуют покупать билеты сразу после открытия продаж за 20 суток до отправления или воспользоваться сервисом автоматической покупки билетов.

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