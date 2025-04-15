Новый поезд "Укрзалізниці" будет ездить по новому графику: сколько стоят билеты

"Укрзалізниця" увеличила количество рейсов временного поезда №220/219 Киев – Днепр – Киев. Дополнительная поездка будет совершена 19 апреля. Стоимость билета в купе на рейс 19 апреля из Киева составляет 727,74 грн.

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Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили: таким образом, в целом поезд совершит 3 рейса – 18, 19, 21 апреля.

"Назначаем еще один рейс ранее анонсированного дополнительного поезда №220/219 Киев – Днепр – Киев. На 19 апреля", – говорится в сообщении.

Расписание поезда

Поезд будет отправляться из столицы в 13:44. Прибытие в Днепр – в 21:00.

Отправление из Днепра – в 08:15. Прибытие в Киев – 16:17.

Сколько стоят билеты

На рейс 19 апреля из Киева билеты продают в вагоны классов купе и люкс. Их стоимость:

купе – 727,74 грн;

люкс – 1757,22 грн.

В Украине отправили в рейсы поезд с обновленными вагонами

В то же время, "Укрзалізниця" отремонтировала 2 новых пассажирских вагона – класса плацкарт. Они пополнили флагманский поезд №7/8 Киев – Черновцы "Буковина".

Там отметили, что в вагонах обновили интерьер, экстерьерное лаковое покрытие, а также добавили электронные табло снаружи и внутри поезда;. А кроме того:

обустроили систему кондиционирования;

установили вакуумные туалеты;

добавили маркировку шрифтом Брайля для номеров мест и других зон;

обновили освещение и индивидуальное управление им;

разместили у мест каждого пассажира стандартные розетки, порты USB и Type-C и держатели для мобильных телефонов.

Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" запустила новый поезд – из Киева в крупный региональный центр Жмеринку. Впрочем, он будет временным – рейсы запланированы лишь на 21 апреля.

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