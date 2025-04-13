В Украине отправили в рейсы поезд с обновленными вагонами: цена билетов

"Укрзалізниця" отремонтировала 2 новых пассажирских вагона – класса плацкарт. Они пополнили флагманский поезд №7/8 Киев – Черновцы "Буковина". Стоимость билета в плацкарт этого поезда (рейс 14 апреля из Киева) составляет 491,37 грн.

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Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили, что в вагонах обновили интерьер, экстерьерное лаковое покрытие, а также добавили электронные табло снаружи и внутри поезда;. А кроме того:

обустроили систему кондиционирования;

установили вакуумные туалеты;

добавили маркировку шрифтом Брайля для номеров мест и других зон;

обновили освещение и индивидуальное управление им;

разместили у мест каждого пассажира стандартные розетки, порты USB и Type-C и держатели для мобильных телефонов.

"Продолжаем выполнять капитально-восстановительные ремонты пассажирских вагонов и запускаем еще два плацкартных вагона, отремонтированных на собственных мощностях. Эти вагоны будут курсировать в составе нашего флагманского поезда №7/8 Киев – Черновцы "Буковина", – говорится в сообщении.

Сколько стоят билеты на поезд с обновленными вагонами

На рейс 14 апреля из Киева билеты в плацкартные вагоны поезда №7/8 Киев – Черновцы "Буковина" продают по 491,37 грн.

Кроме того, билеты реализуются в вагоны классов купе и люкс. Их цена:

купе – 897,89 грн;

люкс – 2189,96 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" назначила новый поезд из Киева в популярный среди украинцев туристический центр – Луцк. Впрочем, поезд будет временным – рейсы запланированы только на 17 апреля.

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