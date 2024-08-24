Новый курс доллара и евро в Украине: озвучен прогноз

В Украине курс доллара у большинства обменников финкомпаний и отделений банков 24 и 25 августа будет в пределах коридора: прием от 40,80 до 41,30 грн и продажа от 41,40 до 41,65 грн. А курс евро на наличном рынке будет в пределах: прием от 45,10 до 45,95 грн и продажа от 46,05 до 46,40 грн.

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Такой прогноз сделал аналитик Минфина Алексей Козырев. Учитывая, что только интервенции Нацбанка сейчас сдерживают рост курса на межбанке, а рост безналичных котировок всегда провоцирует рост и наличный курс, по факту, в случае снижения активности регулятора на торгах по продаже доллара курс доллара также пойдет вверх.

"Поэтому сейчас и клиентам на межбанке, и гражданам на наличном рынке особо расслабиться по динамике курса доллара не получится... Особого дальнейшего взлета котировок евро в эти два дня ожидать не стоит. Но евро останется главным инструментом для спекулятивного заработка и в эти выходные, счет широкого разброса его котировок в разных сетях обменников по всей Украине", – говорится в сообщении.

Стремительный рост котировок евро на украинском валютном рынке стал неприятной неожиданностью как для большинства крупных игроков-импортеров из бизнеса (межбанк), так и на наличном рынке (для граждан). Ведь еще в первый день августа безналичный евро на торгах котировался в пределах 44,49 гривен, а в обменниках евровалюта продавалась по 44,65 - 44,90 гривен. И потому взлет ценников продажи евро еще недавно заоблачных, но теперь реальных 46,10-46,25 гривны в обменниках, и до 45,91 гривны и выше на межбанке не понравился никому из потенциальных покупателей.

И теперь многие компании и граждане, которые могут подождать с покупкой евровалюты, отложили свои операции до возможного возвращения котировок к привычным позициям хотя бы в 45 гривен. Хотя все эти покупатели понимают, что есть риск ждать этих котировок очень долго, а возможно – и вообще не дождаться.

Как уже писал OBOZ.UA, Украина уже три года не пополняла свой золотой запас на мировом рынке – этот показатель остается на уровне 27,1 тонны. Однако в 2024 году Нацбанк отчитался об увеличении доли золота в международных резервах страны – это произошло из-за роста стоимости самого металла.

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