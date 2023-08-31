Новые зарплаты военным: сколько будут платить в сентябре

В Украине по новым правилам пересчитали зарплаты военным. Доплаты получат далеко не все военные. К примеру, на доплату в размере 30 тыс. грн смогут рассчитывать те, кто выполняет специальные задания, некоторые сотрудники правоохранительных органов. При этом это не коснется тех, кто находится в тылу и не выполняют специальные боевые задания.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Доплаты получат не все. К примеру, полицейские будут получать такие выплаты, только если:

привлекаются к выполнению полномочий в местах нанесения ракетных ударов;

проходят службу в областях с определенными районами ведения боевых действий (Харьковская, Донецкая, Луганская, Запорожская, Херсонская);

проходят службу в громадах, граничащих с районами ведения боевых действий по суше или воде.

Всем военным, которые не получали доплаты до утверждения правительственного постановления, а теперь имеют на это право, должны заплатить сразу за два месяца: июнь и июль. То есть в августе они дополнительно могут получить до 60 тыс. грн. Доплату в 50 тыс. грн будут получать те, кто занимается оперативным управлением подразделений, военные, которые служат в составе органа военного управления. Правила выплаты доплаты в 100 тыс. грн не изменились. Такую сумму получат те, кто принимает участие в боевых действиях на фронте.

Доплаты срочникам теперь составят 6 тыс. грн. При желании они могут мобилизоваться.

Курсантам будут доплачивать по 2,35 тыс. грн.

Инструкторам – от 15 до 30 тыс. грн.

Юрист Роман Лихачев, который оказывает юридическую помощь военнослужащим, рассказывает: после того, как доплату в 30 тыс. грн отменили, обращений с просьбой найти законную возможность демобилизоваться стало значительно больше. "Конечно, несправедливая ситуация, когда все получали одинаковую доплату в 30 тыс. грн. И те, кто находится недалеко от зоны боевых действий, и те, кто находится в тылу. Но каждый военнослужащий в Украине рискует, поскольку часто объектом атак становятся именно военные объекты. Полная отмена доплат для тех, кто находится в тылу, является демотивирующим фактором", – рассказывает Лихачев.

Минобороны с 1 февраля отменило дополнительное вознаграждение в 30 000 грн военным и силовикам, не находящимся на передовой. 2 мая в Верховную Раду поступило письмо от силового блока по оплате труда личного состава.

За семь месяцев 2023 года на денежное содержание военнослужащих было выделено почти 520 млрд грн – это почти треть расходов госбюджета Украины, говорится в сообщении Минфина. Общая часть расходов бюджета составила 1640,1 млрд грн. Суммарно на оплату труда было направлено 669,9 млрд. грн., при этом на зарплаты военнослужащих выделили 518,8 млрд. грн.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, украинцы без опыта работы могут зарабатывать от 30 тыс. грн. Прежде всего это предложения для водителей, риелторов и официантов. При этом заработок в большинстве подобных вакансий зависит от результатов работы.

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