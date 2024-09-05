Мировой производитель Unilever наконец-то выходит с рынка РФ: без каких брендов останутся россияне

Британский гигант пищевых продуктов и товаров бытовой химии Unilever решил выйти из России из-за давления общественности и международных организаций, несмотря на значительные доходы на этом рынке. Без Unilever в России исчезнут такие бренды, как Dove, Hellmann's, Lux, Magnum, Domestos.

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Об этом пишут росСМИ. Unilever работал на российском рынке с 1991 года и стал одним из лидеров среди иностранных компаний, получая значительную часть своих доходов в стране.

В России компания владела четырьмя крупными производственными площадками, а ее бренды, такие как Domestos, Dove, Rexona, Axe и мороженое Мagnum, стали привычными для российского потребителя. По оценкам, годовой доход Unilever в России составлял 62 миллиарда рублей, что составляет не более 1% от общего дохода компании.

После вторжения России в Украину в 2022 году, Unilever объявила о приостановке поставок своей продукции в Россию и экспорте товаров с ее территории. Компания также прекратила инвестиции в российский рынок. Однако, по данным KSE Institute, несмотря на эти меры, оставшиеся работать в России международные компании уплатили около 1,8 миллиарда долларов налога на прибыль, финансируя российский бюджет, который частично используется для ведения войны против Украины.

Unilever была вынуждена оценить свои российские активы с дисконтом в 35-40 миллиардов рублей, что примерно вдвое ниже, чем их предварительная отметка в 600 миллионов евро. В активы компании входят известные бренды, такие как Чистая линия (косметика), Доместос и Сиф (бытовая химия). Несмотря на то, что покупатель уже найден, имя его пока не разглашается, но очевидно, что на рынке идет процесс выхода крупных иностранных игроков из российской экономики.

Unilever в течение длительного времени сопротивлялась выходу из российского рынка. Компания аргументировала это тем, что ее бренды могут быть присвоены российским государством, если она покинет рынок. Однако постоянное давление общественности заставило Unilever пересмотреть свои решения. В июле 2023 года НАПК внесло Unilever в список международных спонсоров войны, что создало серьезные репутационные риски для компании на мировом уровне.

Unilever объясняла свое решение оставаться на российском рынке тем, что выход не прост из-за значительного физического присутствия в стране. Однако после объявления о включении компании в список "Война и санкции" общественность призвала к бойкоту продукции компании. Это заставило Unilever в конце концов уйти с рынка, хотя компания все еще выполняла требования российского законодательства, включая возможный призыв своих работников в армию.

Несмотря на санкции и остановку инвестиций, Unilever продолжала получать прибыль в России. По данным НАПК, прибыль компании в 2022 году удвоилась по сравнению с 2021 годом: с 4,8 миллиарда рублей до 9,2 миллиарда рублей. Это стало одним из поводов для критики компании, ведь даже в разгар войны она продолжала финансово поддерживать российский бюджет.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, некоторые западные компании, такие как Avon, Air Liquide и Reckitt, несмотря на первоначальные планы, решили остаться на российском рынке из-за сложностей с продажей бизнеса и стратегических соображений. В России осталось более 2100 транснациональных корпораций, в то время как примерно 1600 международных компаний ушли с рынка или свернули свою деятельность.

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