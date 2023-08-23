Новинский попросил Зеленского позволить ему платить налоги в Украине: у Гетманцева уже есть решение 

Бизнесмен Вадим Новинский, который находится под санкциями СНБО, попросил президента Владимира Зеленского позволить ему платить налоги в Украине. Так, из-за санкций все его счета арестованы, поэтому заплатить налоги он не может.

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"Я обратился с письмом к президенту Украины, а также к Совету национальной безопасности и обороны Украины, к фискальным органам. Я - гражданин Украины и, считаю своей обязанностью платить налоги в своей стране", – написал Новинский на своей странице в Facebook. Бизнесмен пожаловался: все его счета арестованы, поэтому нет возможности заплатить налоги.

Глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отреагировал на публичное заявление Новинского в своем Telegram-канале. Законопроект №6529 уже принят (автор - Даниил Гетманцев), а он позволяяет без снятия санкций использовать арестованыне деньги на оплату налогов, взносов на общеобязательное государственное социальное страхование.

Согласно информации на сайте Рады, документ сейчас ожидает подписи президента. "Вадим Новинский обратился к Президенту с просьбой уплатить налоги в Украине со ссылкой на то, что не может этого сделать как подсанкционное лицо. Но нет. Уже может, ведь две недели назад мы приняли мой законопроект 6529, устраняющий этот пробел. Но без снятия санкций. Очень ожидаем налоги в Украине", - написал Гетманцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, арестовано имущество и активы Новинского на более чем 10 млрд грн. В частности, корпоративные права на 40 украинских предприятий и 30 газовых скважин.

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