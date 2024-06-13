"Новая почта" обновила правила отправки посылок: за что будет брать дополнительные деньги
Украинский почтовый оператор "Новая почта" запустил новую услугу – упаковка посылки курьером. Суть ее в том, если раньше при таком отправлении посылку нужно было самостоятельно паковать в свою коробку, то сейчас это сделает курьер – в коробку, которую привезет с собой.
Об этом OBOZ.UA рассказали в самой компании. Там отметили:
- заказать услугу упаковки можно в мобильном приложении или сказав об этом курьеру во время отправки;
- оплата за упаковку будет добавлена к самой доставке.
"Отправляя посылку с помощью курьера, не нужно беспокоиться о том, чтобы найти коробку для упаковки своей отправки. Это сделает сам курьер, когда приедет к отправителю домой или в офис, чтобы забрать посылку", – говорится в сообщении.
Как заказать упаковку посылки курьером "Новой почты"
Заказать услугу упаковки можно в мобильном приложении компании – или же сказав об этом курьеру во время отправки. Для заказа через приложение нужно:
- при оформлении отправки выбрать размер коробки – малая, средняя или большая;
- нажать плашку "упаковать";
- если отправка хрупкая – нажать плашку "хрупкая посылка";
- отдать посылку курьеру, который ее упакует.
Сколько стоит новая услуга "Новой почты"
Оплата за упаковку будет добавлена к услуге доставки. Стоимость тары:
- конверт для документов или пакет для одежды от 0,5 до 4 кг – бесплатно;
- маленькая коробка (до 2 кг) – 10 грн;
- средняя (до 10 кг) – 30 грн;
- большая (до 30 кг) – 70 грн;
- пузырек для хрупких отправлений – 15 грн.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее "Новая почта" запустила доставку между странами Европы, в которых компания работает под брендом Nova Post. Срок доставки между странами – от двух дней. Стоимость доставки зависит от веса отправления и расстояния между странами.
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