"Новая почта" обновила правила отправки посылок: за что будет брать дополнительные деньги

Украинский почтовый оператор "Новая почта" запустил новую услугу – упаковка посылки курьером. Суть ее в том, если раньше при таком отправлении посылку нужно было самостоятельно паковать в свою коробку, то сейчас это сделает курьер – в коробку, которую привезет с собой.

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Об этом OBOZ.UA рассказали в самой компании. Там отметили:

заказать услугу упаковки можно в мобильном приложении или сказав об этом курьеру во время отправки;

оплата за упаковку будет добавлена ​​к самой доставке.

"Отправляя посылку с помощью курьера, не нужно беспокоиться о том, чтобы найти коробку для упаковки своей отправки. Это сделает сам курьер, когда приедет к отправителю домой или в офис, чтобы забрать посылку", – говорится в сообщении.

Как заказать упаковку посылки курьером "Новой почты"

Заказать услугу упаковки можно в мобильном приложении компании – или же сказав об этом курьеру во время отправки. Для заказа через приложение нужно:

при оформлении отправки выбрать размер коробки – малая, средняя или большая;

нажать плашку "упаковать";

если отправка хрупкая – нажать плашку "хрупкая посылка";

отдать посылку курьеру, который ее упакует.

Сколько стоит новая услуга "Новой почты"

Оплата за упаковку будет добавлена ​​к услуге доставки. Стоимость тары:

конверт для документов или пакет для одежды от 0,5 до 4 кг – бесплатно;

маленькая коробка (до 2 кг) – 10 грн;

средняя (до 10 кг) – 30 грн;

большая (до 30 кг) – 70 грн;

пузырек для хрупких отправлений – 15 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее "Новая почта" запустила доставку между странами Европы, в которых компания работает под брендом Nova Post. Срок доставки между странами – от двух дней. Стоимость доставки зависит от веса отправления и расстояния между странами.

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