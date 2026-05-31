Оккупанты уничтожили отделение "Новой почты" в Днепре: заплатят ли украинцам компенсации за посылки

В Днепре в результате попадания вражеского дрона полностью уничтожено отделение "Новой почты", однако компания заявила, что все отправления с объявленной стоимостью будут компенсированы клиентам в полном объеме после фиксации потерь. В то же время логистическую систему оперативно перестроили через резервные маршруты, поэтому задержек доставки не ожидается.

Об этом сообщили в пресс-службе компании. "Сегодня, вражеским дроном было уничтожено отделение №1 Новой почты в Днепре. Здание выгорело дотла", – говорится в сообщении.

Инфраструктура отделения фактически уничтожена, а доступ к грузам пока затруднен из-за масштаба повреждений. На месте работают экстренные службы, которые проводят разбор завалов и фиксируют последствия атаки. Окончательная информация о состоянии отправлений будет доступна после завершения всех спасательных и технических работ.

Сейчас точные данные по каждой конкретной посылке еще устанавливаются. В компании отмечают, что подробная информация о грузах будет известна после полной ликвидации последствий удара. Однако уже сейчас подтверждено, что часть отправлений в отделении была уничтожена в результате пожара.

Ключевой момент, который компания подчеркнула сразу после инцидента, – это гарантия компенсации клиентам. "Компания, как всегда, компенсирует клиентам объявленную стоимость уничтоженных отправлений", – отметили в "Новой почте".

Клиенты, которые при оформлении отправления указали объявленную стоимость, смогут получить возмещение в пределах задекларированной суммы. Компания уже начала связь с клиентами, чьи посылки могли пострадать. Им сообщают детали дальнейшей процедуры компенсации и алгоритм получения возмещения.

Несмотря на разрушение одного из отделений, "Новая почта" заявляет, что задержек доставки по стране не ожидается. Для этого были оперативно введены резервные логистические схемы и перенаправление потоков отправлений на другие отделения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские почтовые операторы "Новая почта" и "Укрпочта" повысили тарифы на доставку посылок. В частности, отправление до 10 кг по Украине клиентам "Новой почты" теперь обойдется в 135 грн, тогда как ранее это стоило 120 грн.

