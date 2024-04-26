"Новая почта" показала график работы на Пасху-2024: будут ли открыты отделения

Частный почтовый оператор "Новая почта" введет один дополнительный выходной на Пасху в 2024 году. Отделения будут работать по обычному графику в субботу и в понедельник, но само Пасхальное воскресенье, 5 мая, будет выходным.

Об этом сообщается на официальном сайте компании. В целом график работы отделений "Нововй почты" на Пасху-2024 выглядит так:

суббота, 4 мая – стандартный график работы (Найти ближайшее отделение и узнать график его работы можно по ссылке );

); воскресенье, 5 мая – выходной;

понедельник, 6 мая – стандартный график работы.

Также, как стало известно OBOZ.UA, выходной день 5 мая будет у работников, которые занимаются адресной доставкой и обслуживанием почтоматов. Для других подразделений (контакт-центр, терминалы) графики будут индивидуальными.

Государственный почтовый оператор "Укрпочта" пока не сообщал об изменениях в графике работы на Пасху-2024. Однако большинство отделений компании и так не работают по воскресеньям, поэтому, вероятно, изменений не будет.

Ознакомиться обычным с графиком работы "Укрпочты" можно на официальном сайте компании. Найти интересующее отделение по адресу или почтовому индексу можно здесь .

Как сообщал OBOZ.UA, отпраздновать Пасху в 2024 году украинцам будет значительно дороже, чем в 2023-м. Стоимость стандартного набора продуктов для праздничного стола в этом году составит 1422,05 грн, что на 17,6% дороже, чем в прошлом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!