"Новая почта" изменила график работы отделений: чего ожидать с 1 августа

С 1 августа отделения "Новой почты" во всех областных центрах Украины будут открываться в 08:00, то есть на час раньше, чем раньше. Актуальный график работы своего отделения клиенты могут проверить на официальном сайте или в мобильном приложении компании.

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Об этом сообщили в пресс-службе компании. Нововведение коснется отделений, расположенных в областных центрах Украины.

Отделения будут открываться раньше

С 1 августа отделения "Новой почты" во всех областных центрах будут работать по обновленному графику. Теперь они будут открываться в 08:00, то есть на час раньше, чем раньше.

Благодаря этому у клиентов будет больше времени для получения или отправки посылок в утренние часы. В компании отмечают, что решение было принято с учетом потребностей пользователей, которые хотят воспользоваться почтовыми услугами до начала рабочего дня или успеть решить свои дела утром.

Как проверить график работы своего отделения

Несмотря на общие изменения, клиентам рекомендуется заранее уточнять режим работы конкретного отделения. Сделать это можно:

на официальном сайте "Новой почты";

в мобильном приложении компании.

Там отображается актуальный график работы каждого отделения, а также другая информация о его услугах и часах работы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Новая почта" расширила свою деятельность в Польше благодаря сотрудничеству с ORLEN Paczka, поэтому клиентам стали доступны еще около 15 тысяч пунктов выдачи и 8,5 тысячи почтоматов. Через новую сеть можно получать и отправлять документы и посылки весом до 20 кг, а срок их хранения в почтоматах составляет три дня.

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