"Новая почта" в Польше начала работать по-новому: где теперь будут выдавать посылки

"Новая почта" расширила свою деятельность в Польше благодаря сотрудничеству с ORLEN Paczka, благодаря чему клиентам стали доступны еще около 15 тысяч пунктов выдачи и отправки посылок, включая более 8,5 тысячи почтоматов. Через новую сеть можно получать и отправлять документы и посылки весом до 20 кг, а срок их хранения в почтоматах составляет три дня.

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Об этом компания сообщила в LinkedIn. После начала сотрудничества с ORLEN Paczka украинцы, проживающие или работающие в Польше, а также все клиенты Nova Post, смогут получать и отправлять посылки в гораздо большем количестве мест.

Речь идет о примерно 15 тысячах дополнительных пунктов выдачи и приема отправлений, среди которых более 8,5 тысяч почтоматов.

Какие посылки можно отправлять

Через сеть ORLEN Paczka можно отправлять и получать документы и посылки размеров S, M и L весом до 20 килограммов. При этом срок бесплатного хранения отправления в почтомате или пункте выдачи составляет три дня. Если за это время клиент не заберёт посылку, она будет обработана в соответствии с правилами доставки.

Польша остается страной, где проживает одна из крупнейших украинских общин за рубежом. Именно поэтому развитие логистической инфраструктуры здесь является одним из ключевых направлений для Nova Post.

Сотрудничество с ORLEN Paczka позволяет компании не строить тысячи новых собственных пунктов выдачи, а использовать уже существующую масштабную сеть польского партнера. Благодаря этому доставка становится быстрее, а клиенты получают больше вариантов получения и отправки посылок.

Что известно об ORLEN Paczka

ORLEN Paczka – одна из крупнейших сетей почтоматов и пунктов выдачи посылок в Польше. Компания входит в состав польской энергетической группы ORLEN и использует разветвленную сеть автозаправочных комплексов и партнерских точек по всей стране.

В Nova Post отмечают, что партнерство является частью стратегии развития международной логистики. Компания планирует и в дальнейшем расширять сеть сервисов, чтобы сделать доставку еще более удобной как для частных клиентов, так и для бизнеса.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Новая почта" начнет доставлять посылки в почтоматы в ночное время. Отмечается, что это должно существенно ускорить логистику и позволит клиентам забирать свои отправления уже в начале следующего дня.

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