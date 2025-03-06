"Новая почта" будет с задержками доставлять посылки в один из городов Украины: Россия уничтожила терминал компании

В Сумах был уничтожен терминал почтового оператора "Новая почта" – после попадания в него российских "Шахедов". Помещение атаковали 2 вражеских дрона-камикадзе, вследствие чего произошел масштабный пожар, в котором сгорели, в частности, 2576 посылок. Из-за произошедшего "Новая почта" перестраивает сортировку посылок и логистику – однако возможны задержки в отправлении из Сум и в город из всех регионов Украины.

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Об этом сообщили в самой компании. Там отметили:

Объявленная стоимость утраченных отправлений составляет более 3,3 млн грн.

Компания связывается с клиентами для выплаты компенсаций.

"Ночью россияне атаковали дронами город: разрушен терминал Новой почты. К сожалению, погиб сотрудник компании-подрядчика. Два вражеских дрона-камикадзе попали в складские помещения, возник масштабный пожар", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: дополнительную информацию об отправке можно найти в трекинге в приложении "Новой почты".

Днем ранее Россия уничтожила отделение "Новой почты" в Одесской области, уничтожив 606 посылок на сумму более 1 млн грн. Компания обещает компенсировать потери своим клиентам.

Кроме того, на месте начало работать мобильное отделение "Новой почты". Это дает возможность жителям пригорода Одессы отправлять посылки и получать услуги компании даже после уничтожения основного отделения.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее "Новая почта" присоединилась к программе "Армия+", обеспечив доставку для военных в прифронтовые регионы всего за 1 гривню. Для участия в программе достаточно сгенерировать штрихкод в мобильном приложении и показать его оператору.

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