Россия разрушила отделение "Новой почты" в Одесской области: компенсируют ли украинцам стоимость посылок

Российская атака 5 марта уничтожила отделение "Новой почты" в Одесской области, разрушив 606 посылок на сумму более 1 млн грн. Компания обещает компенсировать потери своим клиентам и продолжает работать на месте через мобильные отделения.

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Об этом пишет " Новая почта ". Враг, используя один из "шахедов", нанес массированный удар, что привело к значительным разрушениям и потерям.

К счастью, не пострадал ни один сотрудник компании или клиент, однако атака оставила серьезные последствия. В результате взрыва, 606 посылок, которые имели общую объявленную стоимость более 1 миллиона гривен, были уничтожены. Эти посылки содержали товары, которые в результате нападения стали бесценным пеплом.

Компания немедленно отреагировала на ситуацию и объявила, что компенсирует все потери клиентов. Как отметили представители компании, в ближайшее время они свяжутся со всеми пострадавшими клиентами и предоставят детали возмещения.

В целях обеспечения непрерывной работы и поддержки клиентов, на месте уже работает мобильное отделение "Новая почта". Это позволяет жителям пригорода Одессы продолжать отправлять посылки и получать услуги компании даже после уничтожения основного отделения. Мобильные отделения стали важной частью логистики в условиях войны, позволяя обеспечить функциональность даже в тяжелых ситуациях.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Новая почта" присоединилась к программе "Армия+", обеспечив доставку для военных в прифронтовые регионы всего за 1 гривну. Для участия в программе достаточно сгенерировать штрихкод в мобильном приложении и показать его оператору.

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