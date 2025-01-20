"Новая почта" будет доставлять посылки украинцам за 1 гривню: кто сможет воспользоваться услугой

"Новая почта" присоединилась к программе "Армия+", обеспечив доставку для военных в прифронтовые регионы всего за 1 гривню. Для участия в программе достаточно сгенерировать штрихкод в мобильном приложении и показать его оператору.

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Об этом сообщило Министерство обороны Украины. Благодаря этому сотрудничеству военные теперь могут получать и отправлять посылки весом до 30 кг всего за 1 гривню.

Инициатива направлена на обеспечение быстрой и доступной доставки необходимого для украинских защитников. Программа стала возможна благодаря сотрудничеству Министерства обороны Украины и частного бизнеса. Услуга доступна для военнослужащих в следующих областях:

Сумская;

Харьковская;

Донецкая;

Запорожская;

Херсонская.

Для того, чтобы воспользоваться услугой, нужно выполнить несколько простых действий. А именно:

сгенерировать штрихкод в разделе "Плюсы" мобильного приложения "Армия+";

в разделе "Плюсы" мобильного приложения "Армия+"; показать штрихкод оператору отделения "Новой почты" в указанных регионах;

забрать или отправить посылку весом до 30 кг всего за 1 гривню.

Каждый военнослужащий может сгенерировать до трех штрихкодов в месяц, что позволяет активно пользоваться программой для передачи самого необходимого. Услуга призвана обеспечить доставку важных вещей для украинских военных, среди которых:

генераторы, дроны и другое необходимое оборудование;

личные вещи или символические подарки, такие как детские рисунки или письма.

"Каждая секунда сейчас на вес золота. Доставка необходимых и важных вещей для военных – это наш общий вклад в поддержку защитников Украины", – отметила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Национальная программа поддержки военнослужащих "Плюсы" запустилась в декабре 2024 года. Ее цель – объединить крупные бизнесы и предоставлять защитникам и защитницам специальные предложения на товары и услуги.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинским правоохранителям могут предоставить право открывать не только корреспонденцию граждан, но и почтовые отправления. При этом арест на посылки будут накладываться без ведома лица-адресата.

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