Новая госкомпания потратит миллионы на втомобили: раньше она уже отдала 5 млн грн за пиар и мультик во время войны

Госпредприятие "Леса Украины" намерено заплатить более 2 млн грн за 2 легковых автомобиля. Ранее же эта компания заплатила в условиях войны 5 млн грн за пиар (в т.ч., съемку мультфильма). Ее руководитель же ранее возглавлял Гослесагентство – и в это время лесхозы активно покупали, в частности, дорогие автомобили.

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Объявление о тендере размещено в системе Prozorro. Конкретные марки и модели не указываются, однако машины обязательно должны:

быть не старее 2022 года;

ездить на бензине;

быть черного либо серого цвета.

Кроме того, согласно объявлению, полная ожидаемая стоимость автомобилей должна составлять 2 019 206 грн.

Конечный срок подачи тендерных предложений намечен на 1 августа. Тогда же начнется проведение аукциона. Поставлены машины должны будут до 31 декабря 2023 года.

Платить госкомпания намерена из собственных средств. Причина необходимости такой закупки не указывается.

Не первая большая закупка

"Леса Украины" была создана всего лишь почти 9 месяцев назад – в октябре 2022 года. Однако за столь непродолжительное время уже успела отметиться скандальными закупками.

Так, ранее она заплатила более 5 млн грн за пиар – на эти деньги, в частности, снимали мультфильм. При этом тендер провели таким образом, что принять в нем участие смогла только одна компания – "Мейнстрим".

Также перечне желаемых пиар-услуг числились, среди прочего, мониторинг 500 СМИ – на предмет, в частности, цитируемости спикеров компании. А кроме того:

еженедельный анализ публикаций по положительному/негативному упоминанию заказчика;

предоставление услуг по формированию информационной политики – речь, в том числе, о подготовке и распространении материалов;

создание 21 видеоролика продолжительностью до 10 минут и пр.

Дорогие автомобили для "лесников" за госденьги

Руководит "Лесами Украины" Юрий Болоховец. Ранее он был главой Гослесагентства – и в это время государственные лесхозы тратили миллионы гривен на аксессуары, мебель и авто для своих руководителей.

К примеру, по информации издания "Открытый лес", в Закарпатье Брустурянское лесничество приобрело 2 внедорожника стоимостью в 3 млн грн. И хотя автомобили этого класса в горной местности действительно необходимы работникам леса, на самом деле на них ездят занимающиеся кабинетной работой чиновники.

При этом на момент закупки у этого лесхоза уже было 6 машин, 4 из которых – повышенной проходимости. Тем не менее, объясняя необходимость покупки еще 2 джипов якобы необходимостью:

выполнения производственных функций;

охраны леса от пожаров.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, николаевские чиновники, проверяющие пенсии, покупают кроссовер Renault Duster за 1 млн грн. При том, что официальный представитель Renault в Украине предлагает новые автомобили этой модели с соответствующими характеристиками по цене от 762,9 тыс. грн до 818,9 тыс. грн (в зависимости от комплектации).

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