Номера Vodafone стали начинаться с нового кода 075: нужно ли менять текущие

Мобильный оператор Vodafone начал продажи номеров с новым кодом – 075. Однако на уже действующие номера новшество не повлияет.

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О старте продаж сообщили в самом Vodafone. Там отметили: номера с новым кодом уже доступны к заказу на сайте или через приложение My Vodafone.

"В настоящее время клиенты могут выбрать имеющиеся номера из диапазонов (075)1ххххххх – (075)4хххххх. В дальнейшем список номеров, доступных для заказа или покупки, будет расширяться. Дополнительный ресурс нумерации значительно увеличивает выбор желаемого сочетания цифр для новых и действующих абонентов компании", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: новые номера можно подключить на условиях контракта. Также можно изменить действующий номер подписки – в сети магазинов Vodafone.

В то же время в Vodafone отметили: некоторые пользователи устройств Apple не смогут отправлять СМС на номера с кодом 075. Дело в том, что эта услуга доступна только для тех, кто обновился до IOS 17.6.

"Владельцам устройств Apple: смартфоны, не обновившиеся до IOS 17.6 (релиз 31.07.2024) или не имеющие такой возможности (IPhone 8 и модели предыдущих серий), не смогут отправлять СМС на номера 075ххххххх", – рассказали в операторе.

Вместе с тем отметим: дополнительный ресурс нумерации значительно увеличивает выбор желаемого сочетания цифр для новых и нынешних абонентов компании. В частности, по информации Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи (НКЭК):

разрешение выдано на 5 лет;

это позволит Vodafone подключить к сети 10 млн. новых номеров.

Какие коды уже использует Vodafone

В настоящее время Vodafone использует 4 национальных кода сети мобильной связи. Это:

050;

066;

095;

099.

Vodafone запускает 5G

В то же время, Vodafone планирует провести тестирование 5G (пятое поколение мобильной связи) в городе Винники Львовской области. Тестирование должно пройти с 29 сентября по 8 октября 2024 года.

Как сообщили в независимом сообществе мобильных технологий Украины MZU - Мобільний Зв'язок України, программа тестирования будет включать в себя проверку успешности сеанса связи с постоянной нагрузкой 2G, 3G, 4G, 5G. А также

тестирование длительного сеанса связи с постоянной нагрузкой 5G;

проверку успешности переходов абонентских терминалов между обслуживающими технологиями/стандартами 2G-3G-4G-5G.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же, Vodafone повысил стоимость ряда своих тарифов. Изменения произошли с 1 августа и коснулись не только цен, но и наполнения отдельных предложений.

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