Vodafone резко повышает цены с 1 августа: какие тарифы подорожают

Мобильный оператор Vodafone готовит к повышению стоимости ряда своих тарифов. Изменения произойдут уже с 1 августа и коснутся не только цен, но и наполнения отдельных предложений.

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Так, сообщили в самом операторе, тариф Vodafone Red Start подорожает на 15 грн – после повышения расценок его стоимость составит 190 грн/месяц вместо текущих 175 грн

Тариф Vodafone Red Pro подорожает на 30 грн – с текущих 230 грн/месяц до 260 грн. "В то же время, мы увеличиваем объем интернета: с 30 до 40 ГБ; минут на другие сети Украины: с 250 до 350 мин", – рассказали в операторе.

Стоимость тарифа Vodafone Red Max увеличится на 30 грн – до 330 грн/месяц. При этом увеличивается:

объем интернета с 50 до 60 ГБ;

минуты на другие сети Украины – с 400 до 500 мин.

Стоимость тарифа Vodafone Red Unlim Plus увеличится на 50 грн – до 400 грн/месяц. Также увеличится объем минут на другие сети Украины – с 500 до 600 мин.

Тариф Vodafone Red Unlim Max подорожает на 50 грн – с 450 грн/месяц до 500 грн. "Увеличиваем объем минут в другие сети Украины: с 700 до 800 мин.", – рассказали в Vodafone.

Помимо этого, во все этих тарифах, а также Vodafone ULTRA, изменится стоимость звонков на другие сети Украины при преждевременном использовании месячного пакета услуг. С 1 августа это будет стоит 1,5 грн/мин. Также в некоторых предложениях изменится стоимость интернета – при условии того же преждевременного использования месячного пакета услуг.

Для абонентов "Киевстара", lifecell и Vodafone изменится время доступа к интернету во время отключений света

В то же время, украинских мобильных операторов обязали обеспечивать 10 часов работы сети без света. Раньше это время составляло 4 часа.

Так, до 1 октября 2024 года не менее 60% базовых станций операторов должны быть обеспечены автономным резервным питанием, которое обеспечивало указанный период автономного действия. А до конца января 2025 года его должны иметь 100% базовых станций.

"Обеспечение бесперебойного энергопитания базовых станций мобильной связи предусмотрено Планом первоочередных мер по стабилизации жизнеобеспечения населения на территориях, где ведутся боевые действия", – сообщили в Минреинтеграции.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Vodafone начал внедрять новый код сети – 75 (+380 75). Т.е., номера оператора будут начинаться, в т.ч., с 075. Ожидается, что возможность выбирать номер, начинающийся на 075, появится у абонентов до конца 2024 года. Однако на уже действующие номера новшество не повлияет.

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