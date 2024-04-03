Украинцам обновили "зеленые" тарифы на электроэнергию: что изменилось с апреля-2024

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) обновила "зеленые" тарифы на электроэнергию с 1 апреля 2024 года. Теперь стоимость составляет 614,66 коп/кВт-ч для энергии, производимой из энергии солнечного излучения генерирующими установками частных домохозяйств мощностью не более 30 кВт.

Об этом говорится в постановлениях профильной нацкомиссии НКРЭКУ № 622 и № 623. С 1 апреля 2024 года НКРЭКУ внесла изменения в "зеленые" тарифы на электроэнергию. Эти изменения могут повлиять на стоимость электроэнергии для частных хозяйств и энергетических кооперативов, производящих электроэнергию из возобновляемых источников.

По подсчетам экспертов, солнечная электростанция мощностью 30 кВт производит в среднем 36 тыс. кВт энергии в год. Если продать всю эту электроэнергию по тарифу 2024 года (614,66 коп./кВт*ч. (без НДС)), то заработок без учета налогов может составить около 220 тыс. грн.

Обновлены тарифы для электроэнергии с солнечных электростанций

На электроэнергию, производимую из энергии солнечного излучения генерирующими установками частных домохозяйств, НКРЭКУ установила новые тарифы в зависимости от периода ввода в эксплуатацию и мощности установки. Вот более подробная информация об этих изменениях:

Тарифы до 31 декабря 2023:

С 01.04.2013 по 31.12.2014 – 1505,01 коп./кВт*ч. (без НДС);

С 01.01.2015 по 30.06.2015 – 1353,61 коп./кВт*ч. (без НДС);

С 01.07.2015 по 31.12.2015 – 840,64 коп./кВт*ч. (без НДС);

С 01.01.2016 по 31.12.2016 – 797,70 коп./кВт*ч. (без НДС);

С 01.01.2017 по 31.12.2019 – 759,29 коп./кВт*ч. (без НДС);

С 01.01.2020 по 31.12.2023 – 682,45 коп./кВт*ч. (без НДС).

Тарифы на 2024 год:

С 01.01.2024 по 31.12.2024 – 614,66 коп./кВт*ч. (без НДС).

Изменения в тарифах на электроэнергию по ветру и солнцу

Также были внесены изменения в "зеленые" тарифы на электроэнергию, произведенную из энергии ветра и солнца:

на электроэнергию с ветра, установленная мощность которых не превышает 30 кВт, и которые введены в эксплуатацию с 01.07.2015 по 31.12.2019 – 488,11 коп./кВт*ч. (без НДС);

на электроэнергию, производимую из энергии солнечного излучения, установленная мощность которых не превышает 50 кВт и которые введены в эксплуатацию с 01.01.2019 по 31.12.2019 года – 759,29 коп./кВт*ч. (без НДС);

на электроэнергию, произведенную из ветра и солнца на комбинированных ветро-солнечных генерирующих системах, установленная мощность которых не превышает 50 кВт, и которые введены в эксплуатацию с 01.01.2019 по 31.12.2019 - 686,97 коп./кВт*. (без НДС).

Зеленый тариф в Украине относится к одним из самых высоких в Европе, позволяя владельцам домашних солнечных электростанций вернуть свои инвестиции за 4-5 лет и получать чистую прибыль. Хотя зеленый тариф периодически уменьшается, после подключения солнечных электростанций ставка закрепляется и не меняется до 31 января 2029 года. Однако доходы от продажи электроэнергии по зеленому тарифу подлежат налогообложению, включая 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора, уплачиваемые энергопоставщиком к выплате средств владельцу станции.

Эти изменения в "зеленых" тарифах на электроэнергию преследуют цель стимулировать производство энергии из возобновляемых источников, что будет способствовать экологически чистому производству и уменьшению выбросов парниковых газов. Для Украины зеленая генерация особенно актуальна из-за регулярных атак РФ на отечественную энергетику. Солнечные и ветровые электростанции помогают балансировать энергосистему Украины в пиковые часы потребления, а при благоприятных погодных условиях способны покрывать дефицит тока.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из-за непогоды в Украине по состоянию на утро 3 апреля обесточено 337 населенных пунктов. Графики отключений действуют в Харькове, в Криворожье – ограничения для промышленности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!