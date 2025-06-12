'Ни один инвестор не может чувствовать себя в безопасности' – в Enwell Energy сказали, как решения властей отпугивают международный бизнес от Украины

Блокирование со стороны властей работы предприятий британской Enwell Energy из-за остановки действия разрешений на добычу газа является "чрезвычайно тревожным прецедентом" и не дает возможности чувствовать себя в безопасности ни одному инвестору, заявил в интервью независимый председатель совета директоров Enwell Energy Чак Валескини.

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"Это чрезвычайно тревожный прецедент. Если публичная компания, которая полностью соблюдает законодательство и имеет длительную историю работы в стране, может потерять лицензии без правовой защиты, то ни один инвестор не может чувствовать себя в безопасности. Такой уровень риска превышает даже геополитические или коммерческие вызовы и может отпугнуть критически необходимый капитал для восстановления экономики и энергетики Украины", - отметил Валескини.

По его словам, Enwell Energy за время работы в Украине и до остановки лицензий инвестировала более 450 млн долларов. Компания увеличила добычу в несколько раз, но остановка лицензий поставила на паузу долгосрочные программы развития на более $360 млн в бурение новых скважин, развитие инфраструктуры месторождений, капитальный ремонт и увеличение объемов добычи газа.

"Остановка действия лицензий Enwell Energy посылает чрезвычайно тревожный сигнал глобальным инвесторам: даже компании с десятилетней историей ответственной деятельности, публичными акционерами и прозрачной структурой управления могут стать жертвами политически мотивированных действий без возможности защиты. Это подрывает доверие не только к Украине как к инвестиционному направлению, но и к перспективам ее экономического восстановления и интеграции с западными финансовыми системами", - заявил председатель совета директоров Enwell Energy.