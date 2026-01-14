Незаконно печатали и продавали марки "Укрпочты": в Украине разоблачили схему на 5 млн грн

В Украине разоблачили подпольное производство фальшивых почтовых марок "Укрпочты", где изготовили более 1,6 млн подделок популярных серий. Убытки государственной компании превысили 5 млн грн, а организатору уже сообщено о подозрении.

Видео дня

Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины (ОГП). Делом занимается Винницкая областная прокуратура, которая уже сообщила местному жителю о подозрении за незаконное использование торговой марки и сбыт фальсифицированной продукции.

Подпольный цех работал почти год; по данным следствия, организатор подделки настроил деятельность почти полноценного полиграфического предприятия. Он арендовал помещение, приобрел профессиональное оборудование, необходимые материалы и даже привлек работников, которые помогали в производстве. То есть речь шла не об одиночном копировании, а о системной схеме с отработанными процессами.

В течение этого времени было изготовлено более 1,6 миллиона фальшивых почтовых марок. Часть из них имитировала самые популярные и коллекционные выпуски – в частности, известные серии "Русский военный корабль, иди ...!" и "Писанка", которые пользуются большим спросом среди коллекционеров и рядовых граждан. Именно поэтому сбыт фальшивок мог быть особенно прибыльным.

В рамках уголовного производства проведены санкционированные обыски. Правоохранители изъяли значительные партии уже изготовленных фальшивых марок, заготовки, полиграфическое оборудование, материалы для печати и другие вещественные доказательства, подтверждающие незаконную деятельность.

Сейчас следственные действия продолжаются, устанавливается круг возможных соучастников, каналы сбыта и объемы полученной незаконной прибыли. Также решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине разоблачили масштабную схему незаконного завладения электроэнергией, в результате которой ЧАО "НЭК "Укрэнерго" нанесен ущерб на более чем 168 млн грн. По данным следствия, электроэнергию фактически потребляли без оплаты, а ключевую роль в схеме играли представители частного бизнеса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!