Невероятная ситуация на рынке труда в Украине: зарплаты придется пересчитать
В Украине из-за критического соотношения числа вакансий и резюме и самого масштабного дефицита кадров за последние годы работодатели вынуждены повышать зарплаты. В результате реальные зарплаты (с учетом инфляции) вернутся на уровень до полномасштабной войны уже в следующем году.
Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Безработица будет постепенно снижаться, а зарплаты будут расти довольно быстро. НБУ прогнозирует, что уже в 2025 году реальные заработные платы превысят уровень полномасштабной войны.
Больше всего не хватает работников в следующих областях:
- обслуживание;
- рабочие профессии (с опытом работы);
- продажи;
- розничная торговля;
- гостинично-ресторанный бизнес;
- логистика;
- руководство среднего звена;
- транспорт;
- бухгалтерия.
Эксперт рынка труда Наталья Слинько рассказывает OBOZ.UA: есть дефицит кадров почти во всех сферах. Особенно тяжело найти специалистов с опытом работы.
"У нас сейчас на предприятии открыто 29 вакансий. Общаемся с коллегами: большая проблема у тех, кто имеет мужские коллективы, где выполняется тяжелая физическая работа. У нас не хватает двух водителей, и найти их невозможно. Был один человек, которому повестку вручили через 20 минут после того, как он оформился. И он забрал документы сразу и сказал, что работать не будет, мобилизовался или уклоняется от мобилизации", – рассказывает маркетинг-директор одного из запорожских предприятий.
Мобилизация даже 7% сотрудников может привести к значительному кризису на предприятии. При этом крупнейшее металлургическое предприятие страны заявляет о мобилизации каждого шестого (а это 16%).
И в НБУ, по результатам исследований, и в Европейской бизнес-ассоциации говорят о том, что работодатели вынуждены повышать зарплаты даже в сложных экономических условиях – в первую очередь из-за дефицита кадров, чтобы не потерять работников. В прошлом году средняя зарплата выросла на 17,3%.
Где больше всего вакансий (по городам, по данным большого кадрового портала):
- Киев – 30 682
- Львов – 7494
- Днепр – 7008
- Одесса – 6131
- Харьков – 3079
- Винница – 2397
- Ивано-Франковск – 2349
- Запорожье – 2017
- Хмельницкий – 1834
- Дистанционно – 6827
Сейчас средняя зарплата в Украине уже превышает 18 тыс. грн. А по результатам 2024 года может составить более 20,5 тыс. грн. При этом зарплаты отличаются в зависимости от города. Если в Киеве в среднем платят 23,5 тыс. грн, то в Запорожье – всего 17 тыс. грн. Высокие зарплаты также во Львове (21,5 тыс. грн), где бизнес-активность увеличилась за счет большого количества переселенцев и релоцированного бизнеса.
Как ранее писал OBOZ.UA, украинцев приглашают на работу в шахты с зарплатой от 40 тыс. грн. При этом для трудоустройства не требуется специализация.
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