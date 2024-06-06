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Невероятная ситуация на рынке труда в Украине: зарплаты придется пересчитать

Александр Литвин
Рынки и компании
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Невероятная ситуация на рынке труда в Украине: зарплаты придется пересчитать

В Украине из-за критического соотношения числа вакансий и резюме и самого масштабного дефицита кадров за последние годы работодатели вынуждены повышать зарплаты. В результате реальные зарплаты (с учетом инфляции) вернутся на уровень до полномасштабной войны уже в следующем году. 

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Безработица будет постепенно снижаться, а зарплаты будут расти довольно быстро. НБУ прогнозирует, что уже в 2025 году реальные заработные платы превысят уровень полномасштабной войны.

Больше всего не хватает работников в следующих областях:

  • обслуживание;
  • рабочие профессии (с опытом работы);
  • продажи;
  • розничная торговля;
  • гостинично-ресторанный бизнес;
  • логистика;
  • руководство среднего звена;
  • транспорт;
  • бухгалтерия.

Эксперт рынка труда Наталья Слинько рассказывает OBOZ.UA: есть дефицит кадров почти во всех сферах. Особенно тяжело найти специалистов с опытом работы.

"У нас сейчас на предприятии открыто 29 вакансий. Общаемся с коллегами: большая проблема у тех, кто имеет мужские коллективы, где выполняется тяжелая физическая работа. У нас не хватает двух водителей, и найти их невозможно. Был один человек, которому повестку вручили через 20 минут после того, как он оформился. И он забрал документы сразу и сказал, что работать не будет, мобилизовался или уклоняется от мобилизации", – рассказывает маркетинг-директор одного из запорожских предприятий.

Мобилизация даже 7% сотрудников может привести к значительному кризису на предприятии. При этом крупнейшее металлургическое предприятие страны заявляет о мобилизации каждого шестого (а это 16%).

И в НБУ, по результатам исследований, и в Европейской бизнес-ассоциации говорят о том, что работодатели вынуждены повышать зарплаты даже в сложных экономических условиях – в первую очередь из-за дефицита кадров, чтобы не потерять работников. В прошлом году средняя зарплата выросла на 17,3%.

Где больше всего вакансий (по городам, по данным большого кадрового портала):

  • Киев – 30 682
  • Львов – 7494
  • Днепр – 7008
  • Одесса – 6131
  • Харьков – 3079
  • Винница – 2397
  • Ивано-Франковск – 2349
  • Запорожье – 2017
  • Хмельницкий – 1834
  • Дистанционно – 6827

Сейчас средняя зарплата в Украине уже превышает 18 тыс. грн. А по результатам 2024 года может составить более 20,5 тыс. грн. При этом зарплаты отличаются в зависимости от города. Если в Киеве в среднем платят 23,5 тыс. грн, то в Запорожье – всего 17 тыс. грн. Высокие зарплаты также во Львове (21,5 тыс. грн), где бизнес-активность увеличилась за счет большого количества переселенцев и релоцированного бизнеса.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцев приглашают на работу в шахты с зарплатой от 40 тыс. грн. При этом для трудоустройства не требуется специализация.

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