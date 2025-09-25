Несколько участков железной дороги обесточены, задержки поездов достигают 5 часов: что известно

Из-за вражеских обстрелов на Николаевщине и Кировоградщине в Украине обесточены несколько участков железной дороги. В результате задерживаются ряд поездов, наибольшие опоздания достигают более 5 часов. Отмечается, что все пассажиры будут доставлены в пункты назначения, хотя и с задержками.

Видео дня

Об этом сообщает "Укрзалізниця". Во время обстрелов все пассажиры и бригады поездов №54/254 Одесса – Днепр, Кривой Рог и №8/7 Одесса – Харьков были срочно выведены в укрытия.

По предварительным данным, пострадавших среди людей нет, это стало возможным благодаря четкой координации действий персонала и заблаговременной подготовке к подобным ситуациям. В то же время движение по этим направлениям еще должны осуществить поезда №51/52 Запорожье – Одесса и №148/147 Киев – Одесса, поэтому железнодорожники принимают меры для их безопасного прохождения.

Для восстановления движения были направлены резервные тепловозы, которые обеспечивают перевозки на всех проблемных отрезках. Повреждения инфраструктуры сейчас оценивают специалисты после завершения обстрелов. Несмотря на сложности, "Укрзалізниця" уверяет, что все пассажиры будут доставлены в пункты назначения, хоть и с задержками.

По состоянию на 08:00 были зафиксированы значительные задержки ряда рейсов. Наиболее ощутимые достигают более 5 часов у поездов:

№53/54 Одесса-Главная — Днепр-Главный (+5:09 / +5:15)

№253/254 Одесса-Главная — Кривой Рог-Главный (+5:09 / +5:15)

№7/8 Одесса-Главная — Харьков-Пас. (+4:47 / +5:33)

Задержки более 2 часов зафиксированы у поездов:

№147/148 Киев-Пас. – Одесса-Главная (+2:01 / +2:04);

№91/92 Одесса-Главная – Краматорск (+1:02 / +1:30).

Также с опозданием от 57 минут до 1 часа 22 минут движутся следующие рейсы:

№715/716 Пшемысль Главный – Киев-Пас. (+1:22);

№51/52 Киев-Пас. – Пшемысль Главный (+1:08);

№35/36 Одесса-Главная – Пшемысль Главный (+1:08);

№127/128 Львов – Запорожье-1 (+1:18 / +1:08);

№31/32 Пшемысль Главный – Запорожье-1 (+1:17 / +1:07);

№51/52 Запорожье-1 – Одесса-Главная (+1:10 / +1:01);

№119/120 Днепр-Главный – Хелм (+0:57).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине назначили дополнительные региональные поезда 27-28 сентября: Львов – Ворохта – Львов и Ивано-Франковск – Ворохта. Остановки предусмотрены в Стрые, Калуше, Ивано-Франковске, Яремче, Микуличине и Татарове-Буковель, ориентировочная стоимость билетов составляет 185-315 грн в зависимости от класса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!