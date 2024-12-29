Необычные тенденции на рынке труда: готовы ли украинцы работать за меньшие деньги

Украинский рынок труда демонстрирует устойчивость на все вызовы . Однако большинство работников не готовы снижать свои зарплатные ожидания, даже если возникают трудности с трудоустройством. При этом растет количество тех, кто готов овладеть новой профессией, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке.

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Об этом говорится в исследовании Барометра рынка труда 2024-2025 от GRC.UA. По данным опроса, 70% украинцев не согласятся работать за зарплату ниже довоенной.

Этот показатель вырос на 8% по сравнению с прошлым годом, что демонстрирует устойчивость работников по вопросам денежного вознаграждения. Среди тех, кто все же готов уступить часть доходов, большинство (59%) согласны снизить свои зарплатные ожидания на 5%. Еще меньше – 12% согласятся работать за зарплату, сокращенную на 10%.

Несмотря на дефицит кадров, многие украинцы сталкиваются с ситуацией, когда их навыки и опыт не отвечают требованиям современного рынка труда. Это стимулирует значительную часть работников задуматься о перепрофилировании:

в 2024 году 63% респондентов заявили о готовности получить новую профессию, чтобы оставаться востребованными и получать более высокую зарплату (против 54% в 2023 году);

уже обретает новую профессию каждый десятый украинец (12%), а еще 95% респондентов планируют сделать это в ближайшее время.

При этом количество работников, отказывающихся от обучения из-за большого опыта в своей отрасли, уменьшилось с 24% до 19%. Денежное вознаграждение остается важнейшим фактором при выборе места работы. Украинский бизнес, осознавая это, пытается сохранять конкурентный уровень заработной платы.

41% работников отметили, что уровень их зарплаты не изменился по сравнению с 2023 годом;

отметили, что уровень их зарплаты не изменился по сравнению с 2023 годом; 47% респондентов заявили, что стали получать больше, чем в прошлом;

заявили, что стали получать больше, чем в прошлом; 12% украинцев столкнулись с сокращением зарплаты.

Средняя зарплата украинцев в 2024 году выросла на 22%. Это стало возможным благодаря устойчивости бизнеса и стремлению работников адаптироваться к новым реалиям. Однако повышение зарплат больше всего коснулось отдельных секторов, где наблюдается высокий спрос на кадры.

Полномасштабная война также усугубила трудовую миграцию. Многие украинцы уезжают за границу в поисках безопасности и стабильного дохода, что создает дополнительный дефицит кадров на внутреннем рынке труда. В то же время оставшиеся в Украине пытаются сохранять свои профессиональные позиции и уровень доходов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине все более популярной становится отдаленная работа. При этом претенденты нередко ищут вакансии, не требующие особого опыта. И не без причин – на некоторых позициях можно зарабатывать таким образом около 50 тысяч. грн.

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