Европейский счет и бесплатные переводы: Revolut официально заработал в Украине
Британский необанк Revolut официально запустил свои услуги для украинцев, предложив европейские счета, бесплатные переводы и карту Clear Sky. Компания интегрировала регистрацию через Дію, сделав процесс максимально удобным и безопасным.
Об этом пишет Дія. Это важный шаг для украинцев, которые ищут удобный и скорый способ обмена средств с родными за рубежом.
Что нового для украинских пользователей
- европейский счет и бесплатные переводы;
Украинцы теперь могут открыть европейский счет Revolut и пользоваться мгновенными бесплатными переводами пользователей банка. Это особенно важно для тех, кто имеет родственников в Великобритании, Польше, Германии и других странах ЕС.
- регистрация через Дію;
Компания ввела идентификацию пользователей через Дію, позволяющее быстро пройти регистрацию без лишних документов. При регистрации Revolut перенаправляет пользователя в действие. Необходимо подтвердить шеринг цифровой ID-карты или загранпаспорта. Требуется активированное действие. Подпись и быстрая фотопроверка.
- уникальная дебетовая карта Clear Sky;
Revolut запускает в Украине специальную дебетовую карту Clear Sky в сине-желтом дизайне. Следует сделать благотворительное пожертвование от 5 фунтов стерлингов (или эквивалент в гривнах) в пользу Агентства ООН по делам беженцев. Компания обещает удвоить собранные денежные средства (до 200 000 фунтов стерлингов) и передать их на гуманитарные нужды. В приложении доступны:
- переводы между счетами Revolut и картами других банков;
- инвестиции в криптовалюту и ценные сплавы;
- консьерж-сервис (бронирование гостиниц и туров);
- одноразовая карта для безопасных онлайн-покупок;
- три вида карточек: виртуальная, физическая и одноразовая.
Revolut – это финтех-компания, основанная Николаем Сторонским и Владом Яценко в 2015 году. Она работает без физических отделений и предоставляет финансовые услуги через мобильное приложение.
В 2021 году Revolut стал самым дорогим стартапом Великобритании с отметкой $33 млрд. В августе 2024 г. компания получила лицензию на торговлю акциями в Великобритании и ЕС. В том же году ее оценка выросла до $45 млрд, сделав ее одной из самых дорогих финтех-компаний Европы.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские банки, в частности, ПриватБанк, блокируют счета клиентов и расторгают договоры в одностороннем порядке. Причина: нарушение норм Закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов...". Распространенная причина: клиенты используют больше, чем официально заработали.
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