Европейский счет и бесплатные переводы: Revolut официально заработал в Украине

Британский необанк Revolut официально запустил свои услуги для украинцев, предложив европейские счета, бесплатные переводы и карту Clear Sky. Компания интегрировала регистрацию через Дію, сделав процесс максимально удобным и безопасным.

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Об этом пишет Дія. Это важный шаг для украинцев, которые ищут удобный и скорый способ обмена средств с родными за рубежом.

Что нового для украинских пользователей

европейский счет и бесплатные переводы;

Украинцы теперь могут открыть европейский счет Revolut и пользоваться мгновенными бесплатными переводами пользователей банка. Это особенно важно для тех, кто имеет родственников в Великобритании, Польше, Германии и других странах ЕС.

регистрация через Дію;

Компания ввела идентификацию пользователей через Дію, позволяющее быстро пройти регистрацию без лишних документов. При регистрации Revolut перенаправляет пользователя в действие. Необходимо подтвердить шеринг цифровой ID-карты или загранпаспорта. Требуется активированное действие. Подпись и быстрая фотопроверка.

уникальная дебетовая карта Clear Sky;

Revolut запускает в Украине специальную дебетовую карту Clear Sky в сине-желтом дизайне. Следует сделать благотворительное пожертвование от 5 фунтов стерлингов (или эквивалент в гривнах) в пользу Агентства ООН по делам беженцев. Компания обещает удвоить собранные денежные средства (до 200 000 фунтов стерлингов) и передать их на гуманитарные нужды. В приложении доступны:

переводы между счетами Revolut и картами других банков;

инвестиции в криптовалюту и ценные сплавы;

консьерж-сервис (бронирование гостиниц и туров);

одноразовая карта для безопасных онлайн-покупок;

три вида карточек: виртуальная, физическая и одноразовая.

Revolut – это финтех-компания, основанная Николаем Сторонским и Владом Яценко в 2015 году. Она работает без физических отделений и предоставляет финансовые услуги через мобильное приложение.

В 2021 году Revolut стал самым дорогим стартапом Великобритании с отметкой $33 млрд. В августе 2024 г. компания получила лицензию на торговлю акциями в Великобритании и ЕС. В том же году ее оценка выросла до $45 млрд, сделав ее одной из самых дорогих финтех-компаний Европы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские банки, в частности, ПриватБанк, блокируют счета клиентов и расторгают договоры в одностороннем порядке. Причина: нарушение норм Закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов...". Распространенная причина: клиенты используют больше, чем официально заработали.

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