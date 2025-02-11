ПриватБанк закрывает счета украинцев из-за неподтвержденных доходов: какое решение принимают суды

Украинские банки, в том числе ПриватБанк, блокируют счета клиентов и расторгают договоры в одностороннем порядке. Причина: нарушением норм закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов...". Распространенная причина: клиенты используют больше, чем официально заработали. При этом в судах решение о закрытии счетов фактически признают законными.

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Детальнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Какие решения принимают суды

В реестре судебных решений есть десятки дел, по которым клиенты разных банков пытались обязать восстановить им счета. Во всех случаях банки точных причин закрытия счетов не сообщили. Такова политика украинских банков: чтобы клиенты не поняли, как работают алгоритмы проверок, они не называют точно, какая операция или какой перевод стал причиной закрытия счетов.

Однако чаще всего причина – уровень расходов значительно преувеличивает уровень официальных доходов. Например, в материалах дела 296/813/24 говорится , что Королевский районный суд Житомира отказал клиенту восстановить закрытый счет в ПриватБанке.

Клиент банка также потребовал заплатить ему моральную компенсацию в размере 733 тыс. рублей. грн. "Перспектива того, что в отношении истца могут быть проведены следственные действия и он может быть обвиняемым в отмывании средств или терроризме последнего очень удручает. Учитывая указанное, истец просит требования удовлетворить и взыскать с АО КБ "Приватбанк" 733 000 грн морального вреда", - идет.

Банк установил, что с 1 января 2023-го по 21 февраля 2024-го на счет клиента поступали большие суммы: от 78 тыс. до 317,2 тыс. грн. При этом тот доход, который он указал в анкете, составляет 35 тыс. рублей. грн.

Похожее дело рассмотрел и Хмельницкий горрайонный суд (686/18990/24). ПриватБанк закрыл счета клиента, а клиент пытался через суд обязать их восстановить. Однако уже в суде выяснилось, что легальные доходы составили в 2023 году 17,3 тыс. грн, также за этот период было начислено 32,2 тыс. грн. грн пенсии. При этом с января 2023-го по конец апреля 2024-го на карточку поступило 521,4 тыс. грн, а расходы по карточке составляли 528,8 тыс. грн. грн.

"Учитывая приведенные положения законодательства, а также Условия и АО КБ "ПриватБанк" при анализе деятельности истца на основании имеющихся документов и сведений банк установил неприемлемо высокий риск в связи с чем принял решение об отказе от поддержания деловых отношений с истцом", - говорится в материалах дела. Естественно, трибунал отказал клиенту банка.

За что банки блокируют счета

Банк заблокирует счет в случае, если сочтет, что сотрудничество с клиентом создает риски нарушения закона. Чаще блокируют отдельные операции и позволяют клиенту объяснить ее.

Все украинские банки блокируют счета из-за нарушения правил финансового мониторинга. И даже если клиент не знал, что нарушает, банк автоматически проверит транзакцию и определит как "рискованную". А если рискованных операций много, могут расторгнуть соглашение о сотрудничестве.

Иногда для блокировки достаточно обменять криптовалюту и получить средства со счета, ранее использовавшегося мошенниками. Также заблокировать могут любую "нетипичную" операцию: на крупную сумму с наличными. Под особым вниманием находятся и все политически значимые личности. Поэтому, если вы, например, народный депутат, банк будет гораздо чаще просить у вас объяснить, кто перечислил вам средства.

Заблокировать карту могут даже за необновленные данные о себе, если был наложен арест исполнительной службой (из-за неуплаченных алиментов, неисполненного судебного решения, просроченных штрафов и т.п.), или если физическое лицо не сможет доказать законное происхождение средств.

Особое внимание следует уделять следующим случаям:

снятие необычно большой суммы наличных денег в регионе, где вы обычно не находитесь;

большие онлайн-покупки, особенно ночью;

получение большой суммы на карточку и ее выведение наличными;

операции с криптовалютой или другими виртуальными активами на сумму свыше 30 тыс. грн;

транзакции на большие суммы

Как сообщал OBOZ.UA, карточку ПриватБанка, у которой истекает срок действия, можно перевыпустить – и продолжать пользоваться ею. Сделать это можно в любом отделении банка, а перевыпущенную карту можно также заказать с доставкой по Украине или за границу.

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