Немецкие компании помогают России со строительством в оккупированном Мариуполе – ARD Monitor

Немецкие компании, несмотря на свои заявления об осуждении российской агрессии, участвуют в строительстве в оккупированном Мариуполе, которое ведет страна-агрессор РФ. В восстановлении разрушенного россиянами города принимают участие корпорация Knauf и фирма WKB Systems.

Об этом идет речь в расследовании немецкого журнала ARD Monitor. Журналисты подчеркивают, что проверили только официальные бумаги и только по теме строительства в Мариуполе. Таким образом, немецких бизнесменов, работающих в пользу российского режима, может быть значительно больше.

От компании Knauf в России работает ее дочерняя компания. На вопросы журналистов "Монитора" в Knauf ответили буквально: "Мы осуждаем агрессивную войну России против Украины и выполняем все санкции ЕС против России. Наши предприятия в России производят соответствующие стройматериалы с местной добавленной стоимостью исключительно для российского рынка".

Однако в расследовании утверждается, что на строительстве в Мариуполе используются стройматериалы Knauf "по заказу Минобороны России".

Глава Knauf Николаус Кнауф "всегда поддерживал тесные контакты с российским диктатором Владимиром Путиным и 23 года был почетным консулом России", отметили журналисты.

В Северном Рейне-Вестфалии также работает предприятие WKB Systems. Оно производит оборудование для производства легкого пористого бетона. Это оборудование также используется на строительстве в Мариуполе. Акционером компании является российский бизнесмен Виктор Бударин.

Правда, ни последний, ни его компании в ФРГ и РФ не находятся под санкциями.

Как сообщал OBOZ.UA, в порту немецкого города Росток сотрудники таможни задержали судно Атлантик Навигатор II из страны-террористки России. Судно перевозило находящиеся в санкционных списках Европейского Союза грузы.

Ранее в Европейском Союзе признали существование проблемы обхода санкций, введенных в отношении российской экономики. Именно поэтому в следующем санкционном пакете большое внимание будет уделено именно третьим сторонам, от которых РФ получает поддержку.

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