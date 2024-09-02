Немецкий продавец одежды захотел зарабатывать в России: названы бренды

Несмотря на вооруженную агрессию РФ в Украине, немецкая компания Ultimo Fashion Group планирует вывести на российский рынок четыре своих бренда – Smith & Soul, Milano Italy, HeartKiss, Elisa.And.Me. Однако из-за негативного политического климата и перенасыщенности рынка, перспектива успеха этих брендов выглядит сомнительной.

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Об этом пишут росСМИ. По их данным Ultimo Fashion Group через дистрибьютора Gerry Weber может начать поставки в Россию.

Так, в июле 2024 года компания ООО "Лим Холдинг", представляющая интересы Ultimo Fashion Group в России, зарегистрировала домены, соответствующие названиям четырех немецких брендов из портфеля Ultimo Fashion Group: Smith & Soul, Milano Italy, HeartKiss и Elisa.And.Me.

Эти действия, по словам участников рынка, свидетельствуют о намерении компании выйти на российский рынок, невзирая на все политические риски и экономические сложности, связанные с ведением бизнеса в стране. Ultimo Fashion Group была основана в 1999 году Томасом Энгелем и Ясином Шафаком и стала известна благодаря своим качественным европейским товарам. Продукция этих брендов уже представлена в нескольких странах Европы, и сейчас компания стремится расширить свое присутствие в России.

Стоит отметить, что товары Ultimo Fashion Group уже доступны российским потребителям через маркетинг Wildberries и другие каналы онлайн-продаж. Однако планы по официальному снабжению и продвижению брендов в России требуют значительных инвестиций.

Несмотря на эти усилия, продвижение новых европейских брендов в России остается вызовом. Рынок уже перенасыщен разнообразными предложениями, а также качественным товарам становится трудно выделиться без значительных вложений в рекламу и яркое позиционирование. Эти вызовы усугубляются негативным восприятием страны на международной арене из-за ее военных действий, что влияет на имидж брендов, которые решаются работать в России.

К тому же Gerry Weber – бренд среднего ценового сегмента, уже присутствующий на российском рынке через 141 магазин. Однако его популярность остается ограниченной из-за недостаточной представленности, особенно в регионах, где "Лим Холдинг" работает через партнеров. Не всегда удается эффективно продвигать бренд, что влияет на его конкурентоспособность. В конце 2023 года компания даже расторгла договор комиссии с дистрибьютором Smart Casual из-за слабых продаж.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, некоторые западные компании, такие как Avon, Air Liquide и Reckitt, несмотря на первоначальные планы, решили остаться на российском рынке из-за сложностей с продажей бизнеса. В России осталось более 2100 транснациональных корпораций, в то время как примерно 1600 международных компаний ушли с рынка или свернули свою деятельность.

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