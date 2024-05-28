Западные компании начали отказываться от выхода из России: какие бизнесы продолжают работать на страну-агрессора

Некоторые западные компании, такие как Avon, Air Liquide и Reckitt, несмотря на первоначальные планы, решили остаться на российском рынке из-за сложностей с продажей бизнеса и стратегических соображений. В России осталось более 2100 транснациональных корпораций, тогда как примерно 1600 международных компаний ушли с рынка или свернули свою деятельность.

Об этом сообщает Financial Times. Air Liquide, например, в сентябре 2022 объявила о подписании меморандума о продаже своего российского бизнеса местной команде менеджеров. Однако соглашение не получило одобрения правительства России, оставив компанию в неопределенности.

Avon также начала процесс продаж своего российского бизнеса и получила предложения, но решила их не принимать. Reckitt объявила в апреле 2022 года, что начала процесс передачи прав собственности на свой российский бизнес, однако новый исполнительный директор Крис Лихт заявил, что рассмотрение вариантов стало более сложным.

В аналогичном контексте PepsiCo объявила об остановке продаж и производстве своего напитка в России, но продолжает вести молочный бизнес, в котором трудоустроено более 20 тысяч человек. Конкурентная компания Coca-Cola прекратила поставки своих сиропов для безалкогольных напитков в Россию, но местный производитель Coca-Cola Hellenic, у которого компания имеет 21% акций, продолжает деятельность в этой сфере.

Среди более чем 2000 компаний, оставшихся в России, есть также потребительские группы Mondelez, Unilever, Nestlé и Philip Morris. Исполнительный директор Mondelez заявил, что инвесторы не особо озабочены моральным аспектом присутствия группы в России. Член совета директоров Unilever Нельсон Пельтц подчеркнул, что компания рассматривала варианты продаж, но решила остаться, чтобы не потерять свои бренды на российском рынке.

"Если мы уйдем из России, они заберут наши бренды себе. Я не думаю, что это хорошее соглашение", – сказал Пельтц, добавив, что конкуренты, такие как P&G и Colgate-Palmolive, остаются в стране. Это задает вопрос о том, почему именно Unilever должна покидать рынок.

Однако некоторые компании все же решили окончательно уйти с российского рынка. Датская логистическая компания AP Moller-Maersk Group возобновила процедуру ликвидации своей российской дочерней компании ООО "Маерск". После начала российского вторжения в Украину и введения санкций, Maersk прекратила принимать грузы в портах России и продала свою долю в портовом холдинге Global Ports группе компаний "Дело".

Как сообщал OBOZ.UA ранее, спрос на российские активы в Великобритании, которые могут быть конфискованы для поддержки военных усилий Украины, внезапно вырос. Установлено, что стоимость 10 объектов недвижимости, принадлежащих России в Лондоне, составляет десятки миллионов долларов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!