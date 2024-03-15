Нелегальные товары и поддельные лекарства: против AliExpress начали расследование в ЕС

Европейский Союз (ЕС) начал расследование в отношении AliExpress. Известную торговую площадку подозревают в обеспечении продаж нелегальных товаров, например "липовых" лекарств. В итоге AliExpress может столкнуться с крупным штрафом – до 6% глобального годового оборота компании, т.е. примерно до $180 млн.

Расследование начала Европейская комиссия (ЕК) 14 марта, сообщает Reuters. AliExpress проверят на предмет распространения потенциально незаконных и порнографических материалов.

Отмечается, что представители ЕК обеспокоены потенциальным распространением на AliExpress незаконных продуктов, таких как поддельные лекарства, пищевые продукты несоответствующего качества и неэффективные пищевые добавки, а также отсутствием эффективных мер для борьбы с ними. Также изучаются возможные скрытые ссылки, по которым продукты, не соответствующие требованиям, могут продаваться непрозрачным для пользователей способом.

Согласно недавному принятому в ЕС закону о цифровых услугах, AliExpress относится к категории "очень крупные платформы". Такие технологические компании, как прописано в законе, должны прикладывать особые усилия для борьбы с незаконным и вредоносным контентом на своих площадках.

"На данном этапе мы еще не обнаружили, что AliExpress не соответствует требованиям. Мы просто подозреваем, что у нас есть элементы, которым он не соответствует. Это не является констатацией нарушения", – сказал один из чиновников Еврокомиссии.

Если AliExpress признают виновным в нарушениях, торговому гиганту грозит штраф до 6% от глобального годового оборота. Учитывая, что глобальных оборот компании превышает $3 млрд, штраф может достичь или даже превысить $180-190 млн.

Однако пока AliExpress уверяет, что соблюдает правила на всех рынках, где он работает. "Мы работали и будем продолжать работать с соответствующими органами, чтобы убедиться, что мы соблюдаем применимые стандарты, и будем продолжать гарантировать, что мы можем соответствовать требованиям", – заявили в компании.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СМИ стало известно, что в ЕС начнут уничтожать часть импортных товаров. Речь идет о продукции, изготовленной с использованием рабского труда. Эксперты считают, что такие меры могут ухудшить отношения ЕС с Китаем, т.к. скорее всего под удар попадут именно товары из КНР.

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