В ЕС начнут уничтожать часть импортных товаров: в FT раскрыли жесткий план

В Европейском Союзе (ЕС) намерены запретить продукцию, изготовленную с использованием принудительного труда. Это может усугубить напряженность в торговле с Китаем.

Согласно соглашению, заключенному во вторник, 5 марта, союз будет отслеживать сообщения о принудительном труде по всему миру и изымать и уничтожать товары, нарушающие запрет. Об этом говорится в материале FT.

По оценкам правозащитных групп, более 1 млн уйгуров и других мусульман были задержаны в период нескольких лет. Многие были вывезены в другие регионы для работы на заводах.

"Потрясающе, что в 21 веке рабство и принудительный труд все еще существуют в мире. Это отвратительное преступление должно быть искоренено, и первый шаг к достижению этого состоит в том, чтобы взломать бизнес-модель компаний, эксплуатирующих работников", – сказал П' ер-Ив Дерман, председательствующий в ЕС вице-премьер-министр Бельгии.

Соглашение требует окончательного одобрения государств-членов и Европейского парламента. Представители ЕС заявили, что не могут ориентироваться на Китай самостоятельно, поскольку это может нарушить антидискриминационные правила Всемирной торговой организации.

При этом Анна Каваццини, возглавляющая комитет внутреннего рынка Европейского парламента, сказала: "Люди во всем мире страдают от принудительного труда в таких местах, как Синьцзян, с разными элементами или футболками. Они производятся, часто попадают в наши магазины, а затем в дома . Теперь это ушло в прошлое. ЕС будет использовать силу своего рынка для борьбы с принудительным трудом во всем мире".

ЕС недавно активизировал действия против Китая. Он начал расследование импорта электромобилей, который может привести к тарифам, и принял свои первые меры под новыми антисубсидийными полномочиями, которые могут заблокировать производителя поездов от контракта в Болгарии.

Европейская комиссия создаст базу данных с информацией о рисках принудительного труда в разных регионах и отраслях труда и использует ее для оценки того, какие продукты необходимо исследовать.

Как сообщал OBOZ.UА, Федеральная прокуратура Германии объявила двум гражданам ФРГ и РФ обвинение в нарушении санкций из-за продажи в Россию электроники. Речь идет об оборудовании, используемом в беспилотниках "Орлан-10".

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