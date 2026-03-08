Нефтяные гиганты массово сокращают добычу: что будет с мировыми ценами

Из-за войны США с Ираном страны Ближнего Востока начали сокращать добычу нефти, а Кувейт объявил форс-мажор из-за угрозы судоходству в Ормузском проливе. Отмечается, что это уже подняло мировые цены на нефть и может привести к дальнейшим перебоям с поставками энергоносителей.

Одним из первых сигналов стало решение Кувейта сократить добычу нефти, пишет Reuters. Национальная Kuwait Petroleum Corporation (KPC) объявила форс-мажор на части операций и начала ограничивать производство сырой нефти.

Причиной стала опасная ситуация в Персидском заливе и риски для транспортировки энергоресурсов. В феврале Кувейт производил примерно 2,6 млн баррелей сырой нефти в сутки, однако теперь компания вынуждена пересматривать объемы. В официальном сообщении KPC не уточняет точный масштаб сокращения, подчеркивая, что ограничения являются временной мерой предосторожности.

Компания заявила, что готова быстро вернуться к обычным объемам добычи, как только ситуация с безопасностью стабилизируется. Одной из главных причин сокращения стало резкое ухудшение безопасности в районе Ормузского пролива – узкого морского коридора, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти.

Иран неоднократно предупреждал о возможности атак на суда, движущиеся через этот маршрут. В результате, по информации KPC, в регионе почти не осталось танкеров, готовых перевозить нефть и нефтепродукты. Ситуацию также усложняют:

атаки дронов в регионе;

угрозы иранской стороны в отношении судоходства;

риски для страхования танкеров;

быстрое заполнение нефтяных хранилищ.

Вслед за Кувейтом сокращение добычи начали и Объединенные Арабские Эмираты. Государственная компания Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) сообщила, что корректирует уровни производства на оффшорных месторождениях.

Основной причиной также стала нехватка места для хранения нефти из-за перебоев с экспортом. В январе ОАЭ добывали более 3,5 млн баррелей нефти в сутки, что делает страну третьим по величине производителем в ОПЕК.

Чтобы уменьшить зависимость от Ормузского пролива, Эмираты используют альтернативную инфраструктуру. В частности, компания эксплуатирует трубопровод мощностью 1,5 млн баррелей в сутки, который ведет к порту Фуджейра на побережье Индийского океана. Маршрут позволяет частично обходить опасный пролив и поддерживать поставки на мировые рынки.

Ограничения в Кувейте и ОАЭ стали продолжением более широкой волны проблем в нефтяной индустрии Ближнего Востока. В частности:

Ирак уже начал сдерживать добычу из-за переполненных хранилищ;

уже начал сдерживать добычу из-за переполненных хранилищ; Саудовская Аравия временно остановила крупнейший нефтеперерабатывающий завод;

временно остановила крупнейший нефтеперерабатывающий завод; Катар закрыл один из крупнейших в мире экспортных заводов сжиженного природного газа после атак беспилотников.

Такая цепь событий постепенно ограничивает мировое предложение энергоносителей. Ситуация на Ближнем Востоке уже отразилась на биржевых котировках. Цены на нефть в Лондоне поднялись до почти 93 долларов за баррель, что стало самым высоким уровнем закрытия более чем за два года. Аналитики предупреждают, что дальнейшее сокращение экспорта из региона может:

усилить глобальный дефицит нефти

подтолкнуть энергетические цены вверх

спровоцировать новую волну мировой инфляции.

Кроме того, в случае длительного блокирования Ормузского пролива страны-импортеры будут вынуждены искать альтернативные источники поставок. Эксперты также не исключают, что Саудовская Аравия – крупнейший производитель ОПЕК может присоединиться к сокращениям, если ситуация будет сохраняться.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон может частично ослабить санкции против российской нефти. Такой вариант рассматривают для стабилизации мирового рынка на фоне военной операции против Ирана.

