"Нефтегаз" проиграл важный суд: связанные с Медведчуком АЗК охраняли бесплатно

Компания "Нафтогаз Ойл Трейдинг" не сможет взыскать с 6,7 млн грн с "Глуско Ритейл". Госкомпания требовала оплатить услуги охраны сети АЗК Glusco, связываемой с коллаборантом Виктором Медведчуком и ранее находившейся в ее управлении.

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Иск "Нефтегаз Ойл Трейдинг" 8 августа был отклонен Хозяйственным судом Киева. Об этом сообщили на странице Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) в Facebook.

"Суд поддержал позицию АРМА об отсутствии правовых оснований для удовлетворения иска, истцом не предоставлены надлежащие доказательства расходов. Кроме того, ранее АРМА установлено неэффективное и ненадлежащее управление активами (сеть АЗС Glusco) и невыполнение условий договора", - отметили в агентстве.

В 2022 году Кабинет министров Украины активов Glusco, которая до 2018 года называлась НК "Роснефть", была арестована и передана в управление НАК "Нафтогаз Украины". Но позже АРМА инициировала расторжение с "Нафтогазом" и передачу Glusco в управление ПАО "Укрнефть".

В марте 2024 Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил "Укрнафте" концентрировать активы сети. Пока гарантийный ежемесячный минимальный платеж, который должен платить "Укрнафта" независимо от прибыли, был увеличен с 5 до 7 млн грн, а доли в чистой прибыли от деятельности Glusco составляют:

90% – государство;

10% – "Укрнефть".

В марте 2024 года Хозяйственный суд Киева подтвердил законность действий АРМА по расторжению в одностороннем порядке договора с "Нефтегаз Ойл Трейдинг" на управление корпоративными правами и имуществом сети АЗС Glusco.

Как уже сообщал OBOZ.UA, АРМА обвинила "Нафтогаз" в том, что компания потратила на управление сетью АЗС в десятки раз больше, чем получила прибыль. Проверка показала, что часть АЗС работала, но не показывала прибыль.

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