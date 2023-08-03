Сеть бывших заправок Медведчука Glusco отобрали у "Нафтогаза" – решение АРМА

Компания "Нафтогаз Ойл Трейдинг" (дочерняя структура "Нафтогаза Украины") лишилась управления арестованной сетью АЗС Glusco. Арестованную сеть связывали с кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком.

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Так, Национальное агентство по розыску и менеджеру активов, полученных коррупционным путем (АРМА), расторгло договор управления арестованной сетью АЗС с ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг", сообщила пресс-служба АРМА. Теперь Кабмин должен будет определить нового управляющего сети АЗС Glusco, который будет осуществлять деятельность в интересах государства.

Причиной стали результаты проверок эффективности управления активами. Так, АРМА установило, что "Нафтогаз Ойл Трейдинг" систематически предоставлял недостоверную информацию о доходах от управления активами. Это в свою очередь негативно влияет на объем поступлений в госбюджет.

"Также было установлено систематическое нарушение управляющим АЗС обязательства по срокам представления отчетности о результатах управления активами. Учитывая изложенное, АРМА сообщает о прекращении (разрыве) указанных договоров с Управителем – обществом с ограниченной ответственностью "Нафтогаз Ойл Трейдинг" со дня обнародования этого объявления", – отметили в АРМА 3 августа.

"Нафтогаз Ойл Трейдинг" получил в управление более сотни бывших АЗС Glusco в 2022 году. Сеть Glusco (до 2018 года – НК "Роснефть") была сформирована на базе розничного бизнеса российской компании "Роснефть".

В 2016 году бизнес выкупил международный трейдер Proton Energy Group S.A. через родственную Glusco Energy S.A. Заправками до 2021 года владел израильский бизнесмен Нисан Моисеев, которого связывают с Виктором Медведчуком.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее магистральный трубопровод "Самара – Западное направление", более известный как "труба Медведчука", вернули в государственную собственность. Решение принял Хозяйственный суд Житомирской области.

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